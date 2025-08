Passione senza età: oltre 70 musicisti a Casalborgone per il corso di Musica Antica

“Un grande grazie va a tutti coloro che si sono prodigati per accogliere le oltre settanta persone che in questa settimana hanno animato Casalborgone con il Corso Internazionale di Musica Antica. Tuttavia un grazie sentito lo voglio rivolgere anche a tutti questi ragazzi e all’Accademia del Ricercare, che si impegna per avvicinare i giovani alla musica”. Così il sindaco di Casalborgone Francesco Cavallero ha commentato la straordinaria esperienza vissuta in paese dal 24 al 30 luglio.

Il ventottesimo Corso Internazionale di Musica Antica a Casalborgone, inserito nella trentesima edizione di Antiqua, la rassegna di musica dell’Accademia del Ricercare che proseguirà fino a dicembre, è terminato con la consegna delle borse di studio ricavate dagli incassi dei concerti.

Claudia Ferrero, presidente dell’Accademia del Ricercare, con il direttore artistico Pietro Busca e il direttore dei corsi Manuel Staropoli, ha premiato i migliori scegliendoli tra oltre 60 talenti: “Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi allo studio musicale in modo serio e professionale. Sono ormai tantissimi i ragazzi avviati alla carriera professionistica che hanno iniziato da bambini con l’Accademia del Ricercare. A Casalborgone abbiamo avuto iscritti dai 12 agli oltre 70 anni! Venuti da diverse parti d’Italia ma anche dall’Austria per coltivare una passione che non conosce confini e non conosce età: la musica. Quest’anno abbiamo introdotto una novità: oltre alle normali borse di studio in denaro, ne sono state attribuite 5 che danno diritto a partecipare al Corso del prossimo anno con uno sconto del 30%! Un importante, evidente impegno a sostegno dell’avvicinamento alla musica che nasce dal fatto che crediamo nei ragazzi!”.

Hanno vinto la borsa di studio con l’agevolazione al 30% per il Corso Internazionale 2026 Sara Briola, Sofia Mammone, Gaia Velonà, Agata Sartori e Alessandro Zanero. Le borse di studio, per un totale di 2000 euro, sono andate a Filippo Borca, Carlo Gomiero, Irene Greco, Elisa Magagnin, Marta Razzano, Johanna Kusstatcher, Edoardo Deambrogio e Diana Munzillo.