Teatro: Casa Gianduja accoglie agosto con un weekend magico tra marionette, cabaret, musica e balli

Venerdì 1° agosto – Gabriele Rigo live: comicità giovane e intelligente dal Cab 41

Il fine settimana si apre con una serata di cabaret a cura di Gabriele Rigo, giovane comico torinese tra i volti emergenti del Cab 41. In scena alle ore 21 uno spettacolo fatto di autoironia, magie comiche e situazioni surreali, tra monologhi e improvvisazione.

Ingresso gratuito – Contributo libero (5 euro consigliato) se lo spettacolo ti ha fatto ridere

Sabato 2 agosto – Serata danzante con DJ sotto le stelle

Un viaggio musicale tra i successi più amati degli anni ’70, ’80 e ’90: Casa Gianduja si trasforma in una pista da ballo all’aperto per una serata danzante libera e inclusiva. Per chi ama la musica, il ritmo e il divertimento semplice, in un’atmosfera estiva e rilassata.

Biglietto Intero 10 euro, ridotto 8, gratuito over 65 – dalle 21