Confcooperative Piemonte punta sulla sostenibilità e invita i suoi associati a raggiungere l'assemblea con i mezzi pubblici

Quando la sostenibilità non è solo un modo di dire, le cose si fanno sul serio. Ecco perchè Confcooperative Piemonte, in occasione della sua assemblea regionale, ha lanciato ai suoi associati una sfida dal significato profondo.



Appuntamento a Green Pea

L'appuntamento è fissato per lunedì 18 marzo alle 10, presso Green Pea (anche la cornice non è casuale, in termini di impegno per l'ambiente), ma soprattutto invita espressamente a raggiungere il luogo della riunione utilizzando mezzi pubblici. "L'assemblea è stata organizzata con una particolare attenzione al tema della sostenibilità - dice una nota -, impegnandoci a mitigare e compensare le emissioni prodotte per il suo svolgimento. In quest'ottica, vogliamo sensibilizzare chi ne avesse la possibilità a raggiungere la location con mezzi pubblici al fine di ridurre il proprio impatto negli spostamenti".

Il programma

L'inizio dei lavori è fissato per le 10. E sono attesi per i saluti istituzionali Stefano Lo Russo, sindaco di Torino e Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte.



Dopo di loro prenderanno la parola Maurizio Gardini, presidente Confcooperative Nazionale, Irene Tinagli, presidente della Commissione Affari economici e monetari del Parlamento Europeo e Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Una tavola rotonda tratterà poi i temi del lavoro della comunità e del futuro con Luca Caretti, segretario generale Cisl Piemonte, Claudia Benedetti, responsabile del Servizio Sviluppo Mutualità di Federcasse e Piercarlo Rossi, presidente Istituto Universitario di Studi Europei