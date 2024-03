Bitcoin aggiorna il suo record: i 4 fattori che alimentano l'ascesa delle criptovalute

Il nuovo rally di Bitcoin è arrivato dopo l’ondata di Covid-19. Stavolta i fattori del rialzo si possono individuare tra l’approvazione degli ETF Bitcoin, l’imminente halving (dimezzamento) di aprile e il previsto taglio dei tassi da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti. Vediamo nel dettaglio questi punti che hanno portato al rialzo delle criptovalute.

L’halving di Bitcoin

Si tratta di un evento che avviene ogni quattro anni, dimezzando la ricompensa per il mining di Bitcoin. L’offerta di Bitcoin è limitata e questo porta ad un’inevitabile aumento di prezzo dovuto alla scarsità di risorse. Anche nei tre precedenti halving i prezzi di BTC sono schizzati alle stelle.

ETF di Bitcoin

Gli ETF spot su BTC sono stati quotati nelle borse statunitensi da gennaio del 2024. Sono un’alternativa ad investire indirettamente in Bitcoin e vengono ancor più legittimati da giganti dell’asset management come Blackrock, Fidelity, Franklin Templeton. In poco più di due mesi, l'IBIT di Blackrock e l'FBTC di Fidelity hanno già accumulato più di 12 miliardi di dollari e 7,5 miliardi di dollari in AUM.

Acquisto istituzionale

L’appeal di Bitcoin è salito ancora di più (se ce ne fosse bisogno) grazie alla massiccia adozione istituzionale (ad esempio da parte della Borsa di Londra) che ha dato una forte spinta all’aumento dei prezzi. La crescente accettazione di Bitcoin tra le istituzioni sta fungendo da importante catalizzatore per l'impennata dei prezzi del token.

Taglio previsto del tasso di interesse degli Stati Uniti

Il taglio prospettico dei tassi di interesse statunitensi sta influenzando le dinamiche di investimento globali, spingendo gli investitori a prendere in considerazione investimenti ad alto rendimento come Bitcoin.

Le prevendite crypto che stanno esplodendo col rally di Bitcoin

Dietro l’imponente presenza di Bitcoin si stanno delineando altre monete digitali pronte a sfidare la sua supremazia. Esamineremo alcune delle criptovalute alternative che stanno guadagnando terreno, offrendo una panoramica delle loro caratteristiche uniche, delle innovazioni tecnologiche e delle opportunità di investimento che presentano. Alcune fanno parte della categoria delle meme coin, altre invece sono veri e propri progetti innovativi a sfondo sociale e green.

Scotty the Ai

Scotty The AI è un nuovo progetto cripto che ha avuto un seguito così inaspettato che la sua prevendita si era già conclusa nei giorni scorsi, raccogliendo quasi dieci milioni di dollari. Per dar seguito a un tale successo il team di creatori ha concesso un periodo di “bonus” aggiuntivo di 4 giorni in cui è ancora possibile acquistare il token a un prezzo vantaggioso prima di arrivare sugli exchange. SCOTTY combina i meme Coin con l’azione dell’intelligenza artificiale. È raffigurato dal meme di uno Scottish Terrier che si erge a guardiano dello spazio crypto e della blockchain e che grazie all’AI punta a migliorare la sicurezza e il rilevamento delle frodi. Nella sua roadmap è prevista l’adozione di due piattaforme.

Lo SCOTTY Swap si usa per lo scambio in sicurezza dei token e la SCOTTY Chat è predisposta per rispondere alle domande degli investitori e ad educarli e indirizzarli nelle migliori scelte di investimento possibili. Inoltre per bypassare il problema della vendita immediata è stato introdotto un meccanismo di staking. Il team si impegna attivamente nei confronti della community, la cosiddetta SCOTTY Army, attraverso i social media e altri canali, rendendolo un vero e proprio progetto community-driven.

Sponge V2

L’altro progetto cripto che sta ottenendo performance straordinarie è SPONGE V2. Si tratta di un token stake-to-bridge, creato come evoluzione del precedente SPONGE V1 che è stata una delle migliori meme del 2023. Ha avuto un’impennata dopo l’introduzione della versione 2 e la migrazione sulla rete Polygon. L’aumento di prezzo del token ha alimentato un nuovo hype, insieme con il prossimo lancio del gioco di corse, play to earn, con protagonista Spongebob, che lo trasformerà in un utility token. È una Meme Coin con nessun sottostante dietro, non ha un valore intrinseco, se non quello dettato dalla FOMO e dall’hype. Questa sua nuova versione V2 vuole dare la possibilità a chi ha perso l’occasione della performance di 100x avuta dal token originario, di entrare in questo nuovo investimento.

eTukTuk

Il progetto innovativo di eTukTuk non è solo un semplice progetto cripto, bensì ha una mission ben più ambiziosa, combattere l’inquinamento e l'esclusione finanziaria, e trovare un sistema più ecosostenibile. Mira a rivoluzionare rivoluzionare il settore dei trasporti nelle economie in via di sviluppo e non solo.

La sua prevendita ha raggiunto la sorprendente soglia dei 2 milioni di dollari. Con un'impronta verde nel panorama delle criptovalute, eTukTuk si afferma come una forza da non sottovalutare.

eTukTuk sta alimentando la rivoluzione dei trasporti e punta alla riduzione delle emissioni di carbonio. Il tutto alimentato dalla Binance Smart Chain. Il token TUK alimenta i progetti crittografici guidati dall’AI, ottimizzando i percorsi e riducendo il traffico, riducendo al minimo il consumo di carburante, promuovendo il trasporto sostenibile. La fase di presale è quasi giunta in dirittura d’arrivo ed ha appena toccato quota 2 milioni. È implementato anche un sistema di staking, con il prezzo del singolo token a $0,028 e un APY attuale del 123%.