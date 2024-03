Giardino comunale chiuso da oltre 5 mesi per i vandali, il Comune: "Non abbiamo i soldi per riaprilo"

Il giardino di via Monastir è chiuso al pubblico da cinque mesi e mezzo per colpa dei vandali e al momento non si sa quando verrà riaperto. Lo spazio verde di Basse di Mirafiori è inaccessibile dallo scorso 2 ottobre, a causa dei numerosi atti di vandalismo che ne hanno compromesso l’utilizzo.

I lavori

Per riaprirlo alle famiglie in sicurezza, come ha spiegato l’assessore alla Cura della Città Francesco Tresso in risposta alla consigliera di Torino Bellissima Silvia Damilano, sono necessari “lavori di manutenzione all'impianto di illuminazione, alla recinzione e al cancello principale di ingresso”.

Oltre a questi, dovranno essere fatti interventi “alla pavimentazione, oltre a tutte gli arredi che hanno subito atti vandalici”. Al momento però non è possibile accendere nuovi mutui e quindi il cantiere di recupero non può partire. Per quanto riguarda l’illuminazione, Iren ha elaborato un progetto che prevede la rimozione di quando vandalizzato e l’installazione di dieci paletti da giardino, per una spesa di circa 30mila euro.

Anche in questo caso, la realizzazione del nuovo “impianto di illuminazione potrà essere presa in considerazione a seguito della eventuale disponibilità dei prossimi finanziamenti”. Per questi motivi, come ha chiarito Tresso, il Comune non è attualmente in grado di fornire una tempistica per la riapertura del giardino di via Monastir al pubblico.

Damilano (Torino Bellissima): "Giardino sfortunato"

“Un giardino sfortunato -ha replicato Silvia Damilano - che è purtroppo vittima costante dei vandali”. “Renderlo di nuovo fruibile sarebbe molto importante per i residenti, soprattutto come deterrente contro la criminalità” ha concluso la consigliera di Torino Bellissima.