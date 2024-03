Produrre insieme energia rinnovabile: dalla Camera di commercio voucher alle imprese per fare Comunità Energetiche

Entro l'estate un bando rivolto alle imprese della Città Metropolitana per la concessione di voucher dedicati alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili. A promuoverlo la Camera di commercio di Torino , che insieme agli altri enti camerali del Piemonte sostiene la nascita delle CER .

I numeri

L'iniziativa è stata presentata questa mattina al Circolo dei Lettori, dove è intervenuto anche il Ministro all'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin per parlare del ruolo delle CER nella sfida energetica. Dopo Bologna e Cosenza, Torino è la terza tappa per l'esponente del Governo. In Piemonte sono presenti 23 gruppi di autoconsumo energetico e 4 comunità Energetiche: è a Regione che ha più configurazioni.