Nuovi parcheggi in viale Radich e riqualificazione del giardino di via Napoli: al via due grossi cantieri a Grugliasco

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori in Borgata Paradiso a Grugliasco per la costruzione del nuovo parcheggio pubblico in viale Radich nell'area compresa tra il PalaLevi e i campi del Cus Torino. Verranno realizzati circa 60 nuovi parcheggi, di cui 2 per persone disabili e 2 predisposti per ospitare le colonnine per ricarica elettrica.

Attraverso questo intervento si recupera uno spazio fino ad oggi inutilizzato risolvendo il problema del sovraffollamento di veicoli nelle giornate in cui si svolgono le attività delle tante realtà presenti. Il cantiere è stato finanziato in parete con i fondi del PNRR nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) e in parte con fondi comunicali e dovrebbe concludersi entro il mese di luglio.