L’Atc Piemonte Centrale consegna ai Comuni altri 14 alloggi recuperati con i fondi ex Gescal

Sopralluogo del presidente e vicepresidente dell’Atc Piemonte Centrale, Emilio Bolla e Fabio Tassone, questa mattina a Pianezza, per verificare l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento degli impianti di 3 alloggi di edilizia sociale recuperati con i fondi ex Gescal messi a disposizione dalla Regione Piemonte.

“I lavori di ristrutturazione – ha dichiarato il presidente dell’Atc Emilio Bolla – procedono speditamente, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei Comuni, nel più breve tempo possibile, gli alloggi in condizioni idonee, pronti per essere assegnati ai richiedenti in graduatoria”.

In settimana, informa l’Atc, verranno consegnati altri 11 alloggi recuperati con i contributi dei fondi ex Gescal: 2 a Beinasco, 1 a Ciriè, 1 a Trofarello, 1 a Collegno, 1 a Rivoli, 2 a Moncalieri e 3 a Torino.