StemDays, il camp delle ragazze: da Toolbox il laboratorio di empowerment e tecnologia

StemDays, il camp delle ragazze è un progetto consolidato, che la Fondazione Human+ ha progettato e realizzato per favorire la parità̀ di genere e la presenza delle donne nei percorsi di studio e di carriera tecnico-scientifici, rendendo le ragazze consapevoli del proprio potenziale creativo e del valore delle discipline STEM, le più̀ richieste dal mercato del lavoro e decisive nell’affrontare le grandi sfide del nostro tempo.

Giunto alla quarta edizione, il camp si svolge dal 17 al 28 giugno presso Toolbox Coworking, con un programma che offre a 36 ragazze della Città metropolitana di Torino l’opportunità̀ di avvicinarsi alle tecnologie che stanno cambiando il mondo.

Il percorso a tappe alterna laboratori di empowerment a project work tecnologici, dove le studentesse di 3° e 4° superiore si mettono in gioco in diversi ambiti: dagli incontri per smascherare i blas di genere al lavoro in squadra, dalla realizzazione di un dispositivo tecnologico alla sua presentazione in pubblico.

--------------------------------------

StemDays, il camp delle ragazze torna per il quarto anno per offrire a 36 studentesse della Città metropolitana di Torino un’esperienza immersiva unica, coinvolgente e nuova, in tutto diversa dalle lezioni frontali della didattica scolastica e valida per il PCTO. L’evento si svolge dal 17 al 28 giugno presso Toolbox Coworking di Torino.

Che cosa si fa al camp delle ragazze

Il camp è gratuito e consiste in un percorso in 9 giornate, guidato da esperte/i di formazione per la parte di empowerment e, nell’ambito dei project work, da startupper di imprese innovative. La rosa dei project work del 2024 vedrà le ragazze cimentarsi su quattro obiettivi, da realizzare in altrettanti gruppi: un sito web programmato in Python, una mini-serra automatizzata con sensori Arduino, un braccio robotico stampato in 3D e un videogame per esplorare lo Spazio.

Chi può candidarsi e come si fa

Dal 1° marzo, le ragazze che delle classi 3° e 4° superiore di qualsiasi istituto della Città Metropolitana di Torino possono candidarsi a StemDays inviando un video registrato con lo smartphone. Istruzioni e moduli sono a disposizione sul sito www.stemdays.it. Per essere scelte non è rilevante la media dei voti, nè la provenienza da un particolare indirizzo di studi, contano la motivazione, lo slancio e la curiosità.

Il team scientifico della Fondazione Human+, che coinvolge esperte/i di gender equality e D&I, consulenti d’azienda, psicologi e docenti universitari, considera la diversità fattore arricchente di ogni realtà collaborativa. Di conseguenza, ogni anno StemDays crea all’interno del camp una micro-comunità di adolescenti caratterizzata dalla varietà di esperienze, culture di provenienza e attitudini individuali delle partecipanti.

Perché è nato StemDays e come continua





L’obiettivo di StemDays, nonché della Fondazione Human+, è contribuire a una realtà presente e futura dove la parità di genere sia pienamente raggiunta e dove la presenza delle donne nei percorsi formativi e nelle posizioni professionali tecnico-scientifiche sia in pari con quella maschile.

Vivere l’esperienza del camp in un’età molto significativa per la formazione delle ragazze, stimola le donne di domani a conquistare la consapevolezza del proprio potenziale, della capacità di collaborare e di incidere sulla realtà, e del valore alle discipline STEM, le più richieste dal mercato del lavoro, decisive per affrontare le urgenze ambientali e sociali del mondo contemporaneo.

Grazie alla condivisione di interessi comuni, le partecipanti possono stringere nuove amicizie e coltivarle nella community delle Stemgirls, uno spazio sia fisico che virtuale, dove restare in contatto anche dopo l’evento, confrontarsi su esperienze e aspirazioni personali, temi di orientamento e iniziative Stem.

Partner e sostenitori

Il progetto è sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con Fondazione CESVI.

Oltre al gruppo Intesa Sanpaolo, la Fondazione Human+ ringrazia: l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte per il coordinamento con le scuole; l'Associazione Forwardto; il Laboratorio Museo Tecnologic@mente; Occupy AI, Fablab Ivrea, Mondo Digitale per la progettazione didattica e la conduzione in aula; le professoresse Cristina Bertazzoni (psicopedagogista - Università degli Studi di Verona) e Chiara Ghislieri (docente di Psicologia del lavoro - Università degli studi di Torino) per la supervisione scientifica

Dichiara Patrizia Ghiazza, presidente della Fondazione Human+: "Negli ultimi anni la Fondazione Human+ si è concentrata nel mettere a terra interventi concreti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità sociale e di parità di genere. StemDays il camp delle ragazze è nato nel 2020. È un progetto unico, che fa battere il cuore. Non solo a noi, che lo abbiamo ideato e realizzato, ma a tutti coloro che hanno incontrato le ragazze all’evento conclusivo, quando ogni gruppo presenta il proprio lavoro. Respirare tanto talento, entusiasmo e, mi sento di dire, professionalità, fa ben sperare nel futuro e restituisce, moltiplicato, il senso del nostro impegno per un mondo dove le donne possano incidere davvero con tutte la loro competenza e creatività.”