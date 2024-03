Apolide Festival cambia location, si terrà a Ivrea: tra gli ospiti Motta, Cosmo e Ex-Otago

In foto Ex Otago

Continua la storia di uno dei festival più longevi della musica italiana, Apolide Festival, che superati gli ostacoli, evolve ancora una volta cambiando location.

A ospitare la kermesse sarà la Città simbolo del Canavese, Ivrea nei giorni 21, 22 e 23 giugno.

Motta, Cosmo e Ex-Otago, sono i primi tra i grandi nomi degli artisti ospiti di questa nuova edizione del Festival.





Apolide Festival riparte da qui, con 3 importanti ritorni, Motta che già nel 2005, calcò il palco di un neonato Alpette Rock Free Festival con i suoi Criminal Jokers e che ora torna con il tour dell’ultimo album La Musica è finita, gli Ex-Otago che presentano “Auguri” disco in uscita il 12 aprile e Cosmo, che nel 2022 ha fatto ballare il bosco di Vialfrè, suona finalmente live nella sua città natale, dopo i sold out del suo tour primaverile, tra cui la data di Torino alle OGR, per presentare “Sulle Ali del cavallo Bianco”, disco che sta riscuotendo enormi riscontri dalla critica.





A questi nomi come sempre si affiancano le realtà più interessanti e innovative del panorama nazionale e internazionale, plasmando una line up variegata, frutto di un’instancabile ricerca.

La città sarà infatti popolata da un programma di oltre 40 spettacoli tra concerti, performance di nuovo circo, incontri e dj set disseminati in diversi luoghi cittadini e sui quattro punti spettacolo, per un evento diffuso che punta al coinvolgimento della collettività.

L’area verde urbana Parco Dora Baltea, il cuore pulsante di Apolide, con il Main Stage e Parade78 l’innovativo palco della sperimentazione tra linguaggi; Apolide Circus l’arena per gli spettacoli di circo contemporaneo in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e lo Zac! Stage dove le serate continuano con i party che da sempre fanno ballare il pubblico del Festival.

Una tre giorni che invita a riscoprire anche la storia, la cultura, i siti Unesco, l’enogastronomia e le bellezze naturalistiche del territorio.



Apolide Drops

In questa direzione si inserisce anche Apolide Drops, il format culturale, alla sua terza edizione, nel segno della sostenibilità e dell’accessibilità, che anima il Canavese e le sue Valli con tre appuntamenti prequel del festival: nella borgata montana I Musrai di Alpette, Enrico Gabrielli live (Calibro35) con le sue Le Canzonine, il suo primo album da solista, con brani per i più piccoli (21/04); al Pian delle Nere a Castelnuovo Nigra con Jeremiah Fraites dei The Lumineers (USA) per il concerto “Piano Piano”, che conterrà anche brani del nuovo disco “Piano Piano 2” in uscita il 29 marzo, immerso nella natura durante la fioritura dei narcisi (26/05) e con il cantautore Giovanni Truppi live sulle rive del lago di Meugliano in Valdichy (09/06). Apolide Drops mantiene la sua formula multidisciplinare di musica e circo contemporaneo, grazie alla collaborazione con Cordata For. L’ingresso è gratuito, previa prenotazione. Per i possessori dell’abbonamento di Apolide Festival sarà garantita una priorità sulla prenotazione. A breve disponibili online i form per l’iscrizione.

Apolide diviene quindi sinonimo di eventi immersivi e sostenibili diffusi sui territori. Una rinnovata versione del Festival che evidenzia in modo ancora più forte il carattere di Apolide, indipendente, creativo e curioso, con un’attitudine costante al rinnovamento e alla condivisione, alla sperimentazione e alla contaminazione tra generi, luoghi e persone, che si esprime a partire dalla sua nuova identità grafica curata da Van Orton Design, autori di progetti per Pearl Jam, Blink182 e Bon Jovi e che - per la prima volta - realizzano un visual dedicato ad un Festival.





Per info e programma: apolide.net