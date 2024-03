Pininfarina, numeri in netta crescita nel 2023, anche grazie alla vendita dello stabilimento di San Giorgio Canavese

Semaforo verde da parte del cda della Pininfarina S.p.A., sotto la presidenza di Paolo Pininfarina, per il Progetto di bilancio 2023 della Società e del Gruppo.



Numeri alla mano, il Gruppo Pininfarina chiude l’esercizio 2023 con una crescita dei ricavi totali di circa il 24,3% rispetto al precedente esercizio grazie al positivo andamento dei mercati di riferimento e a maggiori altri ricavi e proventi, principalmente per le plusvalenze derivanti dalla vendita di un prototipo e dello stabilimento di San Giorgio Canavese.





La Pininfarina S.p.A. ha parallelamente realizzato un incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di circa il 31,7% rispetto al 2022 e degli altri ricavi (2,9 milioni di euro nel 2023 verso 0,3 milioni di euro nel 2022). Il risultato operativo è positivo per 0,9 milioni di euro rispetto al risultato negativo per 0,3 milioni di euro dell’esercizio 2022.

La conquista dell'America

A livello internazionale, spicca il risultato di Pininfarina of America, con un incremento dei ricavi totali di circa il 22,7% e un risultato operativo in crescita da 1,4 a 1,7 milioni di euro. Grazie ai risultati positivi della Capogruppo e della Pininfarina of America, dunque, il margine operativo lordo è positivo per 5,1 milioni di euro (valore positivo di 0,8 milioni di euro nel 2022), mentre la perdita netta si riduce a 1,6 milioni di euro rispetto ai 5,0 milioni di euro del 2022.









Note stonate in Cina e Germania

Pininfarina Shanghai, nonostante gli sforzi di natura commerciale e organizzativa intrapresi per recuperare le quote nel mercato di riferimento, evidenzia un decremento dei ricavi totali di circa il 48,3% e un risultato operativo ancora negativo, mentre Pininfarina Deutschland mostra ricavi totali pari a 15,2 milioni di euro, in linea rispetto al precedente esercizio, se pur con un risultato operativo ancora negativo.



Non solo auto, anche architettura e mobilità

Andando oltre l'automotive, significativa la crescita dei business Architettura, che ha visto solo nei primi mesi del 2024 la presentazione del primo progetto di design realizzato a Panama, “Dieci", di un nuovo progetto residenziale in Argentina, “Unica”, del progetto Iconic Tower design by Pininfarina sviluppato a Dubai con la società internazionale del settore immobiliare Mered, e il progetto Notch design by Pininfarina, che introduce nel mondo dell’edilizia degli innovativi sistemi modulari prefabbricati.

In crescita anche il business della Mobilità così come il business legato alla realizzazione di vetture in serie limitata per esclusivi clienti del settore. A riguardo, si segnala la futura produzione di alcune one-off, progetti speciali dedicati al mondo del collezionismo automobilistico.

A denotare la validità della traiettoria intrapresa dall’Azienda i 16 premi di design che le sono stati assegnati tra il 2023 e i primi mesi del 2024, dei quali 3 Green Good Design Sustainability Awards a riconoscimento dell’impegno di Pininfarina nella sostenibilità.