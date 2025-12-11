Dai 400 operai della 500 ibrida all’AI: Synergie apre nuovi spazi per aiutare l’economia torinese

Nuovi spazi, che ridanno luce e bellezza a una parte vivace di Torino come il quartiere di Aurora. In via Pisa 29 Synergie presenta una casa “ristrutturata” e pronta a dare impulso e innovazione al settore della selezione e ricerca risorse umane. In particolare, qui sarà ospitata la Synergie Academy per ospitare attività di formazione, innovazione e collaborazione.

Passando anche dall’uso dell’Intelligenza Artificiale, che può aiutare in una prima combinazione tra profili e richieste delle aziende. “Ma per noi resta importante anche l’aspetto umano - dice il ceo di Synergie Italia, Marco Valsecchi - anche se le nuove tecnologie sono sicuramente preziose nella nostra attività”.

La collaborazione con Stellantis per la 500 ibrida

“Se Synergie funziona è perché il gruppo funziona - dice Andrea Tronzano, assessore regionale alle Attività Produttive - così come l’armonia tra istituzioni dà certezze agli imprenditori. Qui poi si vede l’importanza degli investimenti, un elemento fondamentale per il nostro Piemonte, questo vuol dire che l’economia è solida. Lavorate anche per Stellantis, alla ricerca dei 400 nuovi addetti per la 500 ibrida: una missione significativa per la nostra città”.

Su Stellantis “non possiamo ancora dare risultati e Mirafiori sta nel nostro cuore e siamo pronti a fare la nostra parte. Abbiamo milioni di profili nel nostro database”, conclude Valsecchi.

“Qui per dare una mano”

“Sono onorato di essere qui - dice Victorien Vaney, Presidente e Ceo di Synergie -: stiamo evolvendo come la società, con sempre nuove sfide e risultati. Siamo qui per dare una mano ai nostri partner e oggi è anche un giorno importante per l’inaugurazione della nostra Academy per formare e innovare nel settore delle risorse umane. Si aprono nuove opportunità per noi e questo è il secondo Paese per importanza nel nostro Gruppo. Per noi è importante essere radicati nei territori in cui operiamo, conoscendone le caratteristiche e i bisogni. Qui per esempio sappiamo delle difficoltà dell’automotive e dell’emergere dell’aerospazio. Il nostro compito è indirizzare le persone e i talenti verso i settori più promettenti. E dobbiamo anche fare fronte all’inverno demografico, coinvolgendo tutti in maniera inclusiva”.

Pronti a collaborare con le agenzie del lavoro

“Le istituzioni in questo territorio vogliono far crescere l’economia e il lavoro è un asset fondamentale- dice Michela Favaro, vicesindaca di Torino -. Come Stellantis, i Gruppi investirono qui se trovano personale e il vostro ruolo è strategico in questo. Le nostre politiche attive del lavoro devono agire in collaborazione con realtà come Synergie che opera proprio nel mondo della ricerca del personale”.