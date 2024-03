Incentivare il teatro per le famiglie con bambini: approvata mozione dalla Sala Rossa

Incentivare il teatro per le famiglie con bambini: la Sala Rossa approva una mozione

Il Consiglio comunale ha approvato, nel pomeriggio, una mozione riguardante il tema della famiglie con bambini a teatro, attraverso il coinvolgendo di scuole, enti e associazioni culturali. In tal senso, la richiesta della consigliera Amalia Santiangeli (PD), firmataria del provvedimento, impegna Sindaco e assessori competenti a valorizzare l’importante tradizione della nostra città nell’ambito del teatro ragazzi e del teatro comunità, anche considerando la possibilità di attivare un progetto analogo a quello proposto dalla Regione Emilia Romagna denominato "Sciroppo di Teatro”.

Questa proposta, da attivare in collaborazione con medici pediatri, farmacie e parafarmacie permetterebbe a bambini in situazione di fragilità culturale di accedere con un accompagnatore, a prezzi simbolici, ad un certo numero di spettacoli teatrali dedicati alle famiglie con bambini. La mozione impegna infine a sostenere proposte che coinvolgano famiglie, bambine e bambini nelle proposte teatrali in cartellone attraverso politiche di prezzi che favoriscano studenti e redditi più bassi.