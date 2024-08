Cercano di entrare in un negozio in piazza Massaua: arrestati due soggetti per tentato furto aggravato

Nella notte di lunedì 26 agosto i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in zona piazza Massaua di Torino e hanno arrestato due uomini, di 66 e 57 anni, che avevano tentato di entrare mediante effrazione in un esercizio commerciale della zona.



I due si sono dati alla fuga abbandonando un borsone con attrezzi da scasso, poi recuperato e sequestrato dai miliari. I presunti malfattori sono stati arrestati poco lontano mentre cercavano di nascondersi e portati in camera di sicurezza per il rito direttissimo in quanto gravemente sospettati di tentato furto aggravato