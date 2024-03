Teatro, si avvicina il Fringe Festival: disponibili gli abbonamenti in promozione

Dal 17 maggio al 2 giugno 2024 il Torino Fringe Festival mette in scena 154 repliche in 17 giorni. Da lunedì 25 marzo il pubblico potrà scegliere tra diverse tipologie di ingressi e carnet in promo per tutti gli spettacoli (esclusi gli eventi speciali).

Carnet 5 spettacoli: 40 euro. Cinque spettacoli a scelta tra quelli disponibili (prezzo a spettacolo: 8 euro).

Carnet 3 spettacoli: 27 euro. Tre spettacoli a scelta tra quelli disponibili (prezzo a spettacolo: 9 euro).

Promo mercoledì: 7 euro. Un titolo a scelta tra gli spettacoli in abbonamento per le repliche di mercoledì, fino ad esaurimento disponibilità.

I biglietti si possono acquistare sul sito www.tofringe.it.

Il programma completo, ticket interi, ridotti e altre promozioni saranno disponibili a partire dal 18 aprile.