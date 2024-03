Dai medici ai consiglieri regionali uscenti ed amministratori: i candidati del Pd Torino alle Regionali

Dopo settimane di fibrillazioni sul campo largo e su chi avrebbe dovuto guidarlo, il PD di Torino ha scelto il nome dei candidati alle prossime Regionali. Il via libera ai 21 nominativi (11 uomini e 10 donne) è arrivato questa sera dalla Direzione provinciale.

I consiglieri uscenti

Confermata, come ampiamente annunciato alla vigilia, la ricandidatura dei consiglieri regionali uscenti Alberto Avetta, Monica Canalis, Raffaele Gallo, Diego Sarno e Daniele Valle. Passata la linea degli esponenti dell'area Bonaccini, è rimasto fuori Mauro Salizzoni. Il trapiantologo, nonostante le 18mila preferenze ottenute nel 2019, non correrà con il Pd.

Salizzoni con Grimaldi?

Ma non è detto che non partecipi alla competizione elettorale. Negli scorsi giorni il chirurgo ha parlato con Marco Grimaldi: se decidesse di scendere in campo con Alleanza Verdi Sinistra, Salizzoni porterebbe un bel pacchetto di voti.

Proverà a rientrare a Palazzo Lascaris la capogruppo comunale del Pd Nadia Conticelli.

Dalla zona sud

Allargando lo sguardo ai territori della Città Metropolitana sud la vicesindaca di Piossasco Federica Sanna, in scadenza di mandato, punta ad entrare in Consiglio Regionale.

Nelle ultime ore ha tenuto banco la questione "Moncalieri". Dalla cittadina nella zona sud di Torino arrivano ben tre candidate: le assessore Laura Pompeo e Silvia Di Crescenzo, oltre alla consigliera comunale Nicoletta Persico. La prima, diventata negli anni un fenomeno social con la sua rubrica Facebook #DaCasaCon, da sempre è vicina a Mauro Laus, non è escluso quindi che possa candidarsi in tandem con Daniele Valle.

Silvia Di Crescenzo, invece, molto più nelle grazie del sindaco Paolo Montagna rispetto alla Pompeo, potrebbe essere candidata in un ticket con Diego Sarno (da sempre vicino al primo cittadino di Moncalieri), mentre la Persico è la consigliera comunale più vicina all'attuale vicesindaco Davide Guida, che Montagna ha già 'designato' per la sua successione nel 2026, quando scadrà il suo secondo mandato.

Dopo la sconfitta alle scorse Comunali, tenta in salto in Regione il consigliere comunale di Orbassano Luca Di Salvo.

Zona Ovest

Spostandosi verso ovest, ha dato la sua disponibilità l’ex sindaco di Collegno Francesco Casciano.

Da Rivoli arriva di Maria Grazia Cavallo, che si era candidata alle Primarie del Pd contro l’ex sindaco Franco Dessì.

La zona nord

Per la zona nord, sono pronti a correre per le Regionali la segretaria del Pd di San Mauro Anna Maria Barbero ed il sindaco uscente di Gassino Paolo Cugini.

Il mondo sanitario

Il Pd punta a raccogliere poi i voti del mondo sanitario. La Direzione provinciale ha dato il via libera alla candidatura dell'ex Direttore Asl Torino Giulio Fornero, così come al Dirigente Responsabile Anestesia dell'ospedale di Susa Luca Sivera.

L'esperta di IA

Dal mondo della fisica a quello della politica. E' questo il salto che tenterà Maria Rita Spada, esperta di Intelligenza Artificiale, che si è messa a disposizione del Pd per le Regionali. Candidati infine Stefano Vanzini ed Elade Peller.

"È una lista competitiva, forte e rappresentativa dei vari territori della provincia- spiega il segretario Marcello Mazzù- Ringrazio tutti quelli che si sono messi a disposizione, sia quelli in lista e sia quelli rimasti fuori, ma che son certo che faranno una campagna elettorale ancora più convintamente. Ci sono consiglieri regionali uscenti, amministratori locali, esponenti di varie categorie professionali". La lista provinciale verrà consegnata al partito regionale a sostegno della candidata Gianna Pentenero.