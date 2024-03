Piemonte, approvata la legge su alpeggi e transumanza

Riconoscere il pubblico interesse delle attività dei pastori, dell’alpeggio e della transumanza, quali presìdi del territorio, per salvaguardare l’ambiente e il paesaggio, in particolare i territori montani e collinari. È l’obiettivo che si pone la Proposta di legge di Angelo Dago (Lega), approvata oggi in Consiglio regionale.

Come ha spiegato Dago nella relazione di maggioranza, l’articolo 8 dello Statuto dispone che la Regione riconosca la specificità dei territori montani e collinari con politiche di intervento a loro favore, anche nella prospettiva di contrastare lo spopolamento. Questa Pdl, che prevede l’istituzione di un tavolo regionale dedicato a tali attività agro-zootecniche, si prefigge anche di diffonderne i valori culturali e ambientali.

Monica Canalis (Pd) e Francesca Frediani (Up) sono state le relatrici di minoranza.