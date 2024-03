Quando parliamo di un cambio tapparella stiamo parlando di una sostituzione possibile e in certi casi anzi è obbligatoria e soprattutto stiamo parlando di persone che si rivolgono a un servizio di assistenza clienti di quell'ambito perché in casa hanno una tapparella vecchia, o più tapparelle vecchie che ad un certo punto decidono di sostituire e prima ancora magari decidono di provare a farla riparare.

Certo è che anche le tapparelle più performanti da tutti i punti di vista a un certo punto dovremo accettare che concluderanno il loro ciclo di vita e soprattutto dobbiamo avere anche in mente che non è che una persona quando decide di sostituirla quella tapparella è perché la stessa è completamente rotta o è completamente bloccata e sono decisioni che magari si prendono anche per altri motivi.

Ad esempio, ci sono delle persone che in casa potrebbero avere delle tapparelle in legno e hanno deciso di puntare su queste perché offrono delle garanzie dal punto di vista dell'estetica e quando si parla di legno da quel punto di vista non ha rivali rispetto agli altri materiali.

Però siccome le stesse sono vecchie loro potrebbero pensare di optare per le tapparelle in PVC perché hanno tanti vantaggi che quelli in legno non hanno sia in termini di durata perché durano molto tempo e sia in termini di manutenzione perché non richiedono una manutenzione costante come invece succede con quelle in legno, che comunque sono più vulnerabili e più fragili rispetto agli eventi atmosferici e alla corrosione conseguente.

Questo significa che hanno bisogno di trattamenti di vernice e quindi una persona poi deve investire più soldi di quelli che vorrebbe investirci.

O ancora potremmo parlare di persone che magari hanno in casa delle tapparelle meccaniche e ora vogliono delle tapparelle motorizzate perché sono molto più comode le stesse come tutti sappiamo, visto che le possiamo azionare a distanza con un telecomando o addirittura con una app su uno smartphone, mettendo chiaramente in preventivo che le stesse costeranno di più.

Oppure ci possono essere quelle persone che magari decidono di optare per le tapparelle in acciaio perché sono tapparelle molto resistenti e aumentano il livello di sicurezza e anzi rappresentano un deterrente efficace contro potenziali tentativi di effrazione da parte di ladri e malintenzionati vari.

Sono varie le cose da valutare rispetto al preventivo finale per la sostituzione di una tapparella

Già abbiamo parlato del fatto che comunque ci possono essere delle variabili rispetto al preventivo finale semplicemente perché non tutte le tapparelle costano uguale e ad esempio quelle in legno costano di più.

Poi dipende anche dalla difficoltà dell'installazione e quindi da quanto tempo ci si impiega e magari ci sono delle tapparelle che devono essere sostituite che si trovano in una posizione che ha un accesso difficile e magari parliamo di un cortile interno o di un piano superiore di un edificio e quindi in quel caso il prezzo sale perché serviranno attrezzature speciali e soprattutto come accennavamo sopra servirà più tempo per portare a termine l’installazione.