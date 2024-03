Santena punta sulla salute: domenica 7 aprile appuntamento al Palazzo Comunale

Una giornata per la salute. Domenica 7 aprile 2024 torna l’appuntamento con gli screening gratuiti effettuati dal Lions Club Poirino Santena . L’evento si svolgerà dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 e alle 17,30 al palazzo comunale di via Cavour 39, Santena. L’iniziativa è realizzata da Lions Club Poirino Santena referente territoriale di Lions International in collaborazione con l’associazione Luigi Santoro ONLUS e Croce Rossa Italiana comitato di Santena con il patrocinio del Comune di Santena.

Le prenotazioni saranno possibili solo di persona e non per telefono dalle 9 alle 12,30 di sabato 6 aprile, presso il palazzo comunale in via Cavour 39, Santena. È obbligatorio l’uso della mascherina durante le visite. Sono possibili massimo 3 prenotazioni per nucleo familiare, fino a esaurimento posti.