Sottopasso Lingotto, dal 15 aprile si cambia direzione. Poi ancora lavori fino (almeno) a luglio 2025

I lavori al Tunnel del Lingotto sembrano non finire mai. I cantieri continuano a cambiare direzione e di conseguenza la marcia viene alternata. Al momento la carreggiata aperta è quella nord, verso via Giambone, ma dal 15 aprile avverrà il cambio. Chiude via Giambone, mentre verrà riaperta la carreggiata sud, che procede da Lingotto verso Millefonti in direzione corso Unità d'Italia. Ancora sei mesi e, a metà ottobre, si concluderà quella fase di cantiere.

Ma i lavori non finiscono

Ma non termineranno del tutto i lavori, perché la massiccia opera di messa in sicurezza del sottopasso è divisa in almeno quattro fasi. La seconda, nei pressi di via Nizza, terminerà a fine aprile, mentre la terza (l'attuale) finirà in autunno. Per il quarto lotto, attualmente l'ultimo previsto, il Comune bandirà la gara d'appalto entro giugno, e il successivo avvio di un cantiere che sarà presente per altri 12 mesi.

Frammentazione causata dai costi di manutenzione

A spiegarlo sono stati l'assessore alla manutenzione della viabilità Francesco Tresso e l'ingegnera del Comune Barbara Salza, convocati in seconda commissione del Consiglio Comunale per fare il punto della situazione. È stato spiegato che i lavori sono stati divisi in questo modo a causa dell'elevato costo della manutenzione, da suddividere in più gare. Nel budget di quest'anno, il quarto lotto di lavori sarà l'ultimo previsto e per i tratti mancanti del tunnel se ne riparlerà nei prossimi anni.