Pedoni e ciclisti più protetti, lavori (anche) in corso Marconi

Sicurezza, mobilità sostenibile e inclusione sono le parole chiave degli interventi avviati nelle ultime settimane sul territorio della Circoscrizione 8. L’amministrazione ha dato il via a una serie di opere diffuse per migliorare la viabilità pedonale e ciclabile, rispondendo alle richieste e alle segnalazioni dei cittadini. Un esempio su tutti: corso Marconi.

Gli interventi

I lavori riguardano in particolare: la messa in sicurezza delle piste ciclabili, la riqualificazione di aree pedonali, l’abbattimento di barriere architettoniche e la posa di nuovi archi portabiciclette, per favorire l’uso della bici e contrastare i furti.

Le operazioni si stanno sviluppando in diverse zone della Circoscrizione, con l’obiettivo di rendere più sicuri gli spostamenti a piedi e in bicicletta, soprattutto nei pressi di scuole, parchi e mercati. Particolare attenzione è stata riservata anche ai percorsi accessibili per le persone con disabilità, con interventi mirati alla rimozione di ostacoli fisici e alla riqualificazione dei marciapiedi.

Ridurre gli incidenti

"Si tratta di un lavoro costante, costruito sul dialogo con la cittadinanza - fa sapere il presidente, Massimiliano Miano -, per tutelare la mobilità dolce e promuovere un ambiente urbano più inclusivo, sicuro e vivibile per tutti". Interventi che si inseriscono in una strategia più ampia che punta a favorire gli spostamenti sostenibili e a ridurre i rischi stradali.