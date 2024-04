Da Luciana Littizzetto a Marcello Ciccarelli: tutti gli ospiti della settimana al Circolo del lettori

Tempo di primavera al Circolo dei lettori. Tra gli ospiti della prossima settimana, da mercoledì 3 a sabato 6 aprile, Luciana Littizzetto, Elena Liotta, Francesco Cancellato, Bruno Damini, Raffaella Arrobbio, Bruno Di Marco e Marcello Ciccarelli.

Tra le rassegne, Femminile Plurale con Irene Soave, l’omaggio a Laura Mancinelli, la mostra Com’eri vestita? con Amnesty International, I giornali spiegati bene con Luca Sofri e Francesco Costa, l’anteprima di Contemporanea. Parole e storie di donne con Elisa Talentino, Francesca Manfredi, Vera Gheno, Olga Campofreda, Giusi Marchetta, Francesca Scotti e il laboratorio per bambini e bambine Crescere con il disegno..



Ecco gli appuntamenti giorno per giorno

mercoledì 3 aprile h 18

Fermarsi è necessario

Eliana Liotta

La vita non è una corsa (La nave di Teseo)

con Carmine Festa

Le pause sono la chiave per ritrovare energia e sperare di vivere bene e a lungo. L’autrice individua, con un team di neuroscienziati, endocrinologi, gastroenterologi, psicologi, medici del sonno e fisiatri, quattro tipi di soste fondamentali: dei bioritmi, dei pensieri lenti, le pause sentimentali.

mercoledì 3 aprile h 18

Per i bambini che saremo

Bruno Damini

Borìdola (Minerva)

con Licia Peruzzi

«Borìdola» è il grido dell’infanzia che fermava il tempo e gettava scompiglio, che lanciava nugoli di parole a svolazzare per aria, rivendicando il diritto a rimanere un po’ bambini, perché i grandi che dimenticano di esserlo stati hanno svuotato la loro vita.

in collaborazione con Associazione Infanzia Nefropatica

mercoledì 3 aprile h 18

I numeri nascondono segreti pericolosi

Bruno Di Marco

Marcello Ciccarelli

con Pierluigi Serra

Il mistero del codice Fibonacci (Newton Compton)

Anno 1204, la ricerca del misterioso Liber Abaci, codice in grado di rivelare i segreti della matematica, si rivela più ardua del previsto: quei pochi che ne hanno sentito parlare fanno di tutto per non rivelare dove si trovi. E c’è anche qualcuno che segue di nascosto i loro passi.

mercoledì 3 aprile h 18.30

Sapere o ignorare sono forme di salvezza

Lorenzo Tosa

Vorrei chiederti di quel giorno (Rizzoli)

con Luciana Littizzetto, modera Cristiano Peddis

Questa è un’inchiesta privata e corale dell’autore su Bruno, suo padre, morto suicida il 2 aprile 1986. Parte dalle ultime ore insieme: Lorenzo aveva due anni e mezzo, non può ricordarle, ma può ricostruirle e avviarsi così nel lungo e tortuoso viaggio per ricomporre i pezzi di una storia finora taciuta.

mercoledì 3 aprile h 21

Che equilibrio tra legge e giustizia?

Antonio Manzini

Tutti i particolari in cronaca (Mondadori)

con Bruno Ventavoli

Cappai, archivista del Tribunale, porta la giustizia dove la legge non è riuscita ad arrivare - sempre nell’attesa di punire una colpa che gli ha segnato la vita. Andretti è un giornalista che deve scrivere su due omicidi e che, dopo iniziali goffaggini, intuisce che in quelle morti c’è qualcosa di strano.

giovedì 4 h 18

Omaggio a Laura Mancinelli

Tra storia e narrativa

con Mauro Bersani, Daniela Nelva e Luigi Forte

Studiosa e docente di Filologia germanica, Laura Mancinelli nei suoi romanzi ha evocato un Medioevo a latitudini diverse con scintillante fantasia e personaggi che rimbalzano dalle pagine della ricerca scientifica a un mondo mitico, fra leggende cavalleresche e intrecci avventurosi.

giovedì 4 h 18

Come ti senti, a cosa hai diritto, dove cambiare

Irene Soave

Lo statuto delle lavoratrici (Bompiani)

con Marta Barone

Il compendio analizza chi e come siamo quando siamo al lavoro, con quali disperazioni e prospettive. Ne risulta una società ancora impigliata negli stereotipi, lontana dal pensare un mondo lavorativo in cui tutti e tutte si sentano meglio e in cui si possa stare senza rinunce.

nell’ambito di Femminile plurale

giovedì 4 h 18.30

La Destra alla conquista dell’Europa

Francesco Cancellato

Nel Continente Nero (Rizzoli)

con Manuela Iannetti e Lorenzo Pregliasco

Il direttore di Fanpage.it ricostruisce l’ascesa e sottolinea le similitudini delle formazioni di Destra nei singoli Stati. Queste pagine illuminano un processo di avanzamento che è prima culturale, poi politico, mettendo in guardia da possibili smottamenti nell’equilibrio europeo.

giovedì 4 aprile h 21.00 | Circolo della musica (Rivoli)

MATTEO TAMBUSSI

La sua produzione ha esplorato molteplici generi pur mantenendo un dna estetico facilmente distinguibile che si può triangolare tra cantautorato, glam-progressive ed elettronica, tra sonorità evocative e testi ricchi di immagini: Matteo Tambussi a chitarra e voce presenta al Circolo della musica i suoi nuovi brani in full band con Cristina Ramat alle tastiere, Simone Rubinato al basso ed Eddy Franco alla batteria.

ingresso € 7,00 + dp

venerdì 5 aprile alle 18.00

COM’ERI VESTITA?

Inaugurazione della mostra sulla violenza di genere con Amnesty International

La mostra, a supporto della campagna #IOLOCHIEDO Il sesso senza consenso è stupro di Amnesty International, mette in esposizione l’abbigliamento che la vittima indossava al momento della violenza subita con a fianco la storia dell’abuso.

Il progetto, diffuso in Italia grazie al lavoro dell’Associazione Libere Sinergie, è nato nel 2013 all'Università del Kansas grazie a Jen Brockman, direttrice del Centro per la prevenzione e la formazione sessuale, e di Mary A. Wyandt-Hiebert, responsabile della programmazione del Centro di educazione contro gli stupri.

L'obiettivo è sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza sulle donne e smantellare il pregiudizio che la vittima avrebbe potuto evitare lo stupro se solo avesse indossato abiti meno provocanti.

inaugurazione venerdì 5 aprile h 18 con Luca Andreani, Angela Vitale e Mauro Adorno di Amnesty International Italia e un intervento di Irene Facheris, letture di Annagrazia Galizi

in esposizione fino a venerdì 19 aprile

ingresso libero

se vuoi prenotare il percorso guidato da attivist* del Gruppo 238 di Amnesty scrivi a m.adorno@amnestypiemontevda.<wbr style="box-sizing: border-box; "></wbr>it

venerdì 5 aprile h 21

Due voci, un'unica esperienza spirituale

Raffaella Arrobbio

Fratelli spirituali (Gabrielli)

con Paolo Scquizzato

Gli insegnamenti affini di Gesù e di Buddha indicano una medesima esperienza interiore e spirituale, una via d’uscita dai conflitti e dalla sofferenza individuale e collettiva. Questo libro permette di scoprire entrambi i maestri spirituali e le loro esperienze trasformatrici.

in collaborazione con Torino Spiritualità

venerdì 5 aprile h 21

Atlante narrato delle isole del Giappone

Francesca Scotti

Shimaguni (Bompiani)

con Eloisa Morra e Asuka Ozumi

Narra il mito che il Giappone sia nato per volere divino da una lancia immersa nell’oceano.

Il racconto ci restituisce l’essenza di un Paese composto da isole piene di bellezza e mistero in un atlante fatto di verità e di narrazione: vere sono le isole, narrativa la loro esplorazione.

a cura di Cooperativa Letteraria

in collaborazione con CISLE, Libreria Internazionale Luxemburg e Bompiani

sabato 6 aprile h 11

I GIORNALI, SPIEGATI BENE. LA RASSEGNA STAMPA DEL POST

con Francesco Costa e Luca Sofri

prenotazioni a partire dal 26 marzo alle 15

sabato 6 aprile h 16.00-17.30

Crescere con il disegno #2

lab per bambine e bambini 6-10 anni con Daniele Catalli

I Tunnel Book giocano con prospettiva e ritagli per regalare meraviglia a chi li guarda. Da ogni pagina si può scrutare tutto libro fino in fondo, mentre le immagini creano una scenografia tridimensionale. Pronti a mettervi all’opera per crearne uno tutto vostro?

ingresso € 10 (merenda offerta da Eataly) | prenotazione obbligatoria

sabato 6 aprile

CONTEMPORANEA. PAROLE E STORIE DI DONNE

EVENTO D’ANTEPRIMA

In collaborazione con Fondazione Circolo dei lettori

Contemporanea. Parole e storie di donne è un progetto nato nel 2020 per raccontare la competenza, il lavoro e il pensiero di protagoniste del presente, e per ricordare donne del passato sempre contemporanee e continue fonti d’ispirazione. Si parte dal Circolo dei Lettori per svelare il tema del 2024. Il festival si terrà il 27-28-29 settembre 2024 a Biella.

h 15.00-15.30

Contemporanea. Parole e storie di donne 2024, quinta edizione: le date, il tema e l’illustrazione.

Voce in capitolo è il claim 2024 del festival per dare spazio alla voce delle donne, attraverso l’ascolto delle protagoniste della letteratura e della so- cietà di ieri e di oggi.

Sarà presente Elisa Talentino, l’artista che ha disegnato l’illustrazione di questa edizione.

h 15.30-16.20

Essere fumettista: Maria Laura Sanapo

Maria Laura Sanapo, artista che ha trovato la sua voce nei fumetti, è disegnatrice a livello internazionale e lavora su Wonder Woman per gli Stati Uniti. Esploriamo con lei il suo lavoro e il progetto Nuvolosa 2024, fumetto che percorre un itinerario nel territorio biellese con la guida di Quintino Sel- la. In conversazione con Irene Finiguerra.

h 16.20-17:10

Elettra. La collana della casa editrice effequ dona una nuova voce alle figlie in una narrazione sui padri.

Con Elettra scopriamo una voce ancora inesplorata in tutte le sue sfaccet- tature: la narrazione del paterno dalla voce sempre originale e inconfondi- bile delle autrici, che si fanno di episodio in episodio molteplici Elettra. Ne parliamo con Olga Campofreda e Eloisa Morra, curatrici della serie Elettra (effequ) insieme a Francesca Manfredi con Bestiario parentale, Francesca Scotti con Scintille e Giusi Marchetta con Quella è la porta. In conversazio- ne con Stefania Biamonti.

h 17.10-18.00

Scatenate, libere dalle catene.

Mapi Danna, autrice del podcast, insieme con Rossana De Michele, fonda- trice di Storielibere.fm piattaforma editoriale di podcast audio, presentano Scatenate. Molti gli ostacoli che impediscono alle donne di vivere in piena libertà il proprio corpo, i propri sogni e talenti, il proprio futuro. Ma esistono anche donne, non eroiche, non perfette e non irraggiungibili, donne come tutte noi, che sono state capaci di trasformare le proprie ferite da muri in orizzonti, in nuovi mondi possibili. In conversazione con Irene Finiguerra.

h 18.00-18:50

Oilà. Il patrimonio creativo del Novecento, tutto al femminile

Dalla collana Oilà di Electa, curata da Chiara Alessi con il progetto grafico dello Studio Sonnoli, ascoltiamo Anna Toscano che a cent’anni dalla loro nascita presenterà le straordinarie storie di Lisetta Carmi, fotografa, e Go- liarda Sapienza, scrittrice. In conversazione con Barbara Masoni.

h 18:50-19.40

Le coeur sur la table: diamo voce a Victorie Tuaillon

Vera Gheno insieme con Irene Manganini e Carlotta De Sanctis, dell’As- sociazione VANVERA, presentano Il cuore scoperto, la versione italiana del podcast Le Coeur sur la table della giornalista francese Victoire Tuaillon: un’inchiesta giornalistica e una riflessione collettiva sull’amore romanti- co e su come reinventarlo. Vera Gheno ha curato anche la postfazione Mai troppo femminista del libro Fuori le palle di Victoire Tuaillon, per add edito- re. In conversazione con Maria Laura Colmegna.



