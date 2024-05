Scuole, infiltrazioni all’Istituto Cena di Ivrea per le forti piogge

Le insistenti piogge di questi giorni hanno creato disagi all’Istituto di istruzione superiore Giovanni Cena di Ivrea. Ne hanno fatto le spese due aule e la palestra: in quest’ultima le infiltrazioni sono limitate e le lezioni possono svolgersi normalmente; mentre le due aule, in caso di pioggia, non sono agibili.

Nella mattinata di oggi c'è stato un intervento dell’idraulico; tuttavia i sopralluoghi effettuati dalla Direzione Edilizia scolastica della Città metropolitana hanno evidenziato che la copertura sopra le due aule è molto ammalorata e che sarà necessario un intervento di manutenzione straordinaria più consistente per risolvere il problema.