Infiltrazioni della 'ndrangheta negli appalti torinesi: 9 persone arrestate

Nella mattinata di oggi, mercoledì 4 aprile, i carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Torino hanno arrestato 9 persone per i reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, riciclaggio, estorsione, ricettazione e detenzione illegale di armi. Tre sono finite in carcere, altre sei ai domiciliari. Si tratta di una cellula della 'ndrangheta che operava con infiltrazioni negli appalti del Torinese.

Le indagini, condotte tra il 2014 e il 2021, si sono concentrate su un’articolazione territoriale della ‘ndrangheta operante in Brandizzo, Torino e provincia, emanazione delle ‘ndrine Nirta e Pelle originarie di San Luca, documentando come il sodalizio, caratterizzato dalla tipica struttura mafiosa, abbia operato con sistematico ricorso all’intimidazione nei rapporti con i concorrenti e offerta di protezione a vittime di atti estorsivi, infiltrandosi nell’economia legale di questo territorio attraverso aziende di edilizia e trasporti, riconducibili al gruppo criminale, che hanno ricevuto, almeno a partire dall’anno 2014, commesse da appaltatori operanti nel settore autostradale e nella realizzazione delle grandi opere per svolgere lavori di manutenzione del manto autostradale e movimento terra nella provincia di Torino.

Due soggetti, individuati quali vertice del sodalizio mafioso e direttamente coinvolti nei lavori sopra indicati, sono stati raggiunti dalla misura cautelare della detenzione in carcere, al pari di un terzo soggetto partecipe della stessa articolazione territoriale, mentre un quarto soggetto, figura di vertice di una società controllata da una concessionaria del servizio autostradale, garantiva alle imprese riconducibili all’associazione risorse economiche ed appalti, è stato raggiunto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Ulteriori cinque misure cautelari domiciliari sono state emesse per reati di estorsione, ricettazione e detenzione illegale di armi. Il giudice ha inoltre disposto, nei confronti di altri sette indagati, il sequestro preventivo di somme di denaro oggetto di riciclaggio, provento di un traffico illecito di rifiuti.

"Questa vicenda impone di accendere un faro su tutti i cantieri presenti in Val di Susa, con particolare attenzione alle attività di movimento terra, su cui da tempo chiediamo di fare chiarezza. Si prendano in esame tutte le procedure messe in atto per appaltare alcuni lavori nei cantieri di Chiomonte e San Didero, per verificare che si siano svolte correttamente", attacca la consigliera regionale di Unione Popolare Francesca Frediani.