Mega Dice: il miglior casinò per i giochi crash?

I giochi Crash sono molto apprezzati dagli appassionati di gambling online, in quanto si rivelano accessibili anche ai principianti. Questa tipologia di gioco attrae per la sua semplicità e per la possibilità di ottenere vincite importanti.

Tra i giochi Crash più famosi troviamo Aviator, Rocketman, Jet X3 e Crash X, disponibili su diversi casino online e cripto casino. Al momento, Mega Dice è la piattaforma di gambling online con la selezione di giochi crash più ampia.

Mega Dice è un cripto casino che permette agli utenti di puntare sui giochi crash direttamente da Telegram, senza verifica KYC. Infatti, per giocare sarà possibile usare l’app di messaggistica, registrandosi su Mega Dice dando semplicemente la propria e-mail, uno username e una password.

Cosa sono i giochi crash?

Nei giochi crash, ci sarà un veicolo o un oggetto che sale sempre più in alto. Per fare un esempio, prendiamo il famoso gioco crash Aviator.

Nel gioco, si dovrà scommettere sulla quota massima raggiunta da un aereo, prima della sua scomparsa dallo schermo. Pertanto, una volta effettuata la puntata, i giocatori dovranno tenere d’occhio l’aereo e i moltiplicatori, in modo da poter incassare la vincita al momento giusto.

I giochi crash si dividono in diverse fasi: scommessa, crescita e incasso. I giocatori effettuano una puntata su un importo da incrementare. Successivamente, si avvia la fase di crescita, caratterizzata da un moltiplicatore di vincita che aumenta gradualmente da un valore iniziale di 1x.

La fase finale del gioco è quella del "crash", in cui il moltiplicatore si ferma improvvisamente, liquidando la puntata del giocatore.

Per questo i giocatori devono incassare le loro vincite prima del crash, per ottenere vincite in base alla combinazione della puntata e del moltiplicatore. Un mancato incasso prima del del "crash" comporta la perdita totale dell'importo puntato.

Dato che i titoli crash presentano una grafica molto leggera, si possono giocare facilmente sia da browser desktop, sia da dispositivi mobili.

Come giocare ai titoli Crash su Mega Dice

Mega Dice dispone dei titoli crash Aviator, Crash X, Rocketman, Cappadocia, Football X, Jet Luck 2, Baloon e tanti altri, tutti programmati da sviluppatori leader nel settore del gambling come Spribe, Onlyplay, Onetouch, Turbo Games ed Evoplay Entrarteinment.

Per giocare ai giochi crash su Mega Dice occorre registrarsi sulla piattaforma e in seguito effettuare un deposito in una delle criptovalute supportate, tra cui Bitcoin, Tether, Litecoin, Ethereum, XRP, Dogecoin, Cardano, Tron e Bitcoin Cash.

Inoltre, sono disponibili metodi di pagamento tradizionali come carte di credito, bonifici bancari, Apple Pay e Google Pay.

Mega Dice si affida a Wallet Connect per garantire la massima sicurezza e trasparenza, oltre alla crittografia SSL per la protezione dei dati degli utenti.

Trattandosi di un cripto casino non regolamentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana, Mega Dice dispone di licenza della Gaming Board Curacao.

Bonus e promozioni

Per i nuovi depositi fino a 1 BTC, Mega Dice offre un generoso bonus di benvenuto del 200% con 50 giri gratuiti sulla migliore slot machine del cripto casino.

Oltre al generoso bonus di benvenuto, Mega Dice offre ai suoi giocatori altre interessanti promozioni. Tra queste, vi sono opportunità per ottenere premi in USDT e giri gratis.

Le missioni settimanali offrono la possibilità di accumulare giri gratis partecipando a specifici giochi selezionati. Inoltre, durante il fine settimana, è possibile partecipare a un torneo di slot machine con la possibilità di vincere un premio in denaro pari a 1.000 USDT.

Non manca un Programma Fedeltà a livelli, creato per premiare i giocatori a lungo termine con ulteriori giri gratis e bonus.

Non solo giochi crash

Oltre ai giochi crash, Mega Dice presenta una vasta selezione di altre tipologie di slot machine e giochi da tavolo con croupier dal vivo, tra cui blackjack, poker e roulette.

Inoltre, sul cripto casino sarà possibile scommettere su sport ed e-sport tramite il bookmaker, con formato delle quote Europeo, Americano, Hong Kong, Indonesiano, Malese e Frazionale

