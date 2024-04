Trasporto di pazienti in ambulanza negli ospedali di Torino: a Falchera da oggi si organizzano gli spostamenti

Grazie ai soldi dell'Europa a Falchera ha aperto la Centrale Operativa Territoriale per il trasporto medico dei pazienti all'interno di Torino. Il nuovo polo in via degli Abeti 16, finanziato con i soldi del Pnrr ed inaugurato questa mattina, sarà una sorta di cabina di regia centralizzata con il compito di organizzare gli spostamenti dei malati.

500 dializzati

Per spiegare e chiarire la portata dell'innovazione basta qualche dato. All'ombra della Mole ci sono circa 500 dializzati, che necessitano di essere portati nei diversi ospedali tre volte a settimana. Un totale di 1.500 viaggi, che ora verranno presi in carico ed organizzati dal COT: le richieste dovranno essere inoltrate tramite uno modulo online da compilare, poi gli operatori le distribuiranno alle diverse Croci Rossa, Verde, Azzurra, Bianca e a chi si occupa di trasportare pazienti.

I casi

Oltre ai diabetici, necessitano di essere portati in ospedale con cadenza regolare i malati oncologici per i cicli di chemioterapia. C'è poi chi viene dimesso dai nosocomi e necessità di tornare in Rsa oppure bisogna movimentare del materiale sanitario.