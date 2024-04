Le criptovalute che stanno guadagnando di più ad aprile, ma queste crypto presale potrebbero fare meglio

Il mercato delle crypto potrebbe attraversare una fase decisiva ad aprile. Infatti, oltre il Doge Day e l’halving di Bitcoin ormai alle porte, i primi giorni di negoziazione hanno mostrato una crescita notevole di diversi crypto asset.

Dunque, l’entusiasmo che circonda le crypto durante gli ultimi mesi sta alimentando la crescita di questi prodotti, che tuttavia potrebbero lasciare spazio anche a nuovi crypto asset.

Infatti, anche diversi token attualmente in prevendita mostrano caratteristiche interessanti, che potrebbero sfruttare al meglio l’hype per le crypto durante il 2024, diventando quindi le crypto da tenere d’occhio durante le prossime settimane.

Le performance delle crypto ad inizio aprile

L'inizio di aprile ha portato un trend rialzista notevole nel mercato delle criptovalute, con una serie di asset digitali che hanno registrato guadagni notevoli. Questo periodo ha visto un'affermazione di diversi top performer che hanno evidenziato una crescita significativa nel corso della settimana.

Core, ad esempio, ha mostrato un'impressionante ascesa del 277% nel suo valore nell'arco di un mese, raggiungendo una quotazione di 2,6 dollari. Questo aumento sorprendente ha attirato l'attenzione degli investitori, che hanno apprezzato la performance del token Core nel contesto di un mercato volatile.

Inoltre, anche il token Pendle è emerso come un altro forte performer, registrando un notevole aumento del 23% nel suo valore nell'ultima settimana, portando il suo prezzo a 6,5 dollari. La crescita di Pendle riflette il crescente interesse e la fiducia degli investitori nella sua tecnologia o ecosistema sottostante, evidenziando l'importanza di fattori come le caratteristiche uniche o gli sviluppi del progetto.

Ethena, con un guadagno del 87% in una settimana, e Toncoin, con un aumento del 6%, hanno continuato questa tendenza positiva, attirando l'attenzione dei trader e degli investitori attenti alle opportunità di crescita nel settore delle criptovalute.

Mantle e Flare hanno dimostrato la loro resilienza in mezzo alle fluttuazioni del mercato, registrando rispettivamente aumenti del 13,00% e dell'11,89% nella loro valutazione nell'arco della settimana.

Questi risultati positivi hanno indicato un rinnovato interesse da parte degli investitori e una crescente fiducia nelle dinamiche in evoluzione del mercato delle criptovalute.

Bitget Token ha evidenziato un'impennata del 23% nel suo valore nell'ultima settimana, consolidando la sua posizione come un'opzione di investimento redditizia nel panorama delle criptovalute.

Gli investitori hanno monitorato con attenzione la performance di Bitcoin Cash, che ha registrato un modesto aumento del 5% nel suo valore nell'ultima settimana, riflettendo la sua posizione consolidata nell'ecosistema delle criptovalute.

Invece, Maker ha vissuto un periodo molto positivo, salvo poi subire una flessione durante le ultime ore (-1% complessivo in una settimana). Al contrario, Bittensor ha continuato questa tendenza positiva, mostrando un aumento del 13% in sette giorni.

Complessivamente, questi top performer hanno evidenziato l'entusiasmante slancio del mercato delle criptovalute all'inizio di aprile, offrendo interessanti opportunità di investimento mentre gli investitori navigano attraverso la volatilità del settore.

Slothana (SLOTH)

Slothana, la nuova moneta meme di Solana, ha rapidamente catturato l'attenzione dei trader, raccogliendo oltre 10 milioni di dollari in capitale di prevendita. L'acquisto del token è semplice e veloce, con un sistema di prezzi di lancio equo che rende ogni primo investitore pari.

Sebbene non confermato ufficialmente, si ritiene che lo stesso team dietro Smog abbia creato Slothana, alimentando le aspettative di un rendimento potenzialmente alto.

Con l'impennata delle monete meme e l'interesse continuo per Solana, Slothana potrebbe seguire le orme delle leggende dei meme come Bonk e Dogwifhat.

Inoltre, considerando l'halving di Bitcoin e il Doge Day, aprile potrebbe essere il mese dell'esplosione delle monete meme.

Infatti, la community prevede che Slothana sarà presto quotata su diverse piattaforme di trading, aprendo la strada a un rapido aumento dei prezzi.

Se Slothana replicherà anche solo parte del successo di Slerf su Solana, gli investitori saranno soddisfatti. Dunque, con Solana che domina il settore delle criptovalute, investire in Slothana potrebbe portare rendimenti significativi nel breve e nel lungo termine.

Dogecoin20 (DOGE20)

Dogecoin20, un nuovo progetto crittografico basato su Ethereum, si distingue per il suo meccanismo di Stake-to-Earn che premia gli utenti con ricompense passive.

Durante la presale, il 25% dell'offerta è disponibile agli investitori a un prezzo iniziale di soli 0.00022 dollari. Attualmente, l’iniziativa ha raccolto oltre 10 milioni, ed è quindi una crypto con una domanda di mercato notevole.

Questa fase offre agli acquirenti precoci l'opportunità di acquistare il token a prezzi vantaggiosi e di iniziare immediatamente a fare stake per ottenere ricompense aggiuntive.

Inoltre, circa il 10% dell'offerta totale è destinato alla liquidità degli exchange, garantendo una maggiore accessibilità e negoziabilità del token sulle principali piattaforme di trading. Questo dovrebbe aumentare la visibilità e l'adozione del token nell'ecosistema crittografico.

Con un'elevata trasparenza del progetto e una distribuzione equa dei token, Dogecoin20 mira ad attrarre anche gli investitori più scettici fornendo dati affidabili per supportare le decisioni di investimento. Inoltre, essendo nativo della blockchain Ethereum, il token è facilmente accessibile a una vasta gamma di utenti, contribuendo alla sua adozione e diffusione nell'ecosistema delle criptovalute.

eTukTuk (TUK)

eTukTuk èil primo progetto al mondo a utilizzare la tecnologia blockchain per regolare le transazioni nel trasporto pubblico con veicoli elettrici. In particolare, il team di sviluppo punta a rivoluzionare il settore dei trasporti elettrici nelle aree economiche in via di sviluppo.

Con l'obiettivo di creare una rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici in queste regioni, eTukTuk mira a risolvere il problema della mancanza di stazioni di ricarica e di veicoli elettrici accessibili.

Il progetto, basato sulla Binance Smart Chain, presenta il token TUK, altamente scalabile e utilizzato per i pagamenti nelle stazioni di ricarica. Inoltre, il token offre opportunità di staking e ricompense per i partner territoriali coinvolti nella gestione delle stazioni di ricarica.

Con un'elevata trasparenza del progetto e una distribuzione equa dei token, eTukTuk mira a fornire dati affidabili per supportare le decisioni di investimento.

La prevendita del token è in corso, offrendo agli investitori l'opportunità di acquistare TUK a prezzi vantaggiosi.

Con un investimento minimo di 1 dollaro, gli investitori possono ricevere il token TUK ad un prezzo di $ 0,0295. Inoltre, il progetto ha destato interesse sui social media, accumulando diversi follower e più di $2.8 milioni tramite la presale.

