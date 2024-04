Taglierino in mano e maschere di carnevale addosso: così hanno rapinato le Poste di Carignano

Attimi di paura, nei giorni scorsi, alle Poste di Carignano, in provincia di Torino. Due malviventi, infatti, hanno messo a segno una rapina poco dopo che gli uffici avevano avviato l'attività.



Una scena raggelante, ma anche decisamente curiosa: i due, secondo i racconti dei testimoni, avrebbero infatti avuto addosso delle maschere da carnevale per nascondere i propri lineamenti. Quasi una scena di un film.



Armati di taglierino, si sono diretti verso i dipendenti e li hanno costretti a consegnare quanto era presente in cassa. Si sono poi dileguati con il bottino, stimato in circa 65mila euro.



Sul caso indagano i carabinieri, che sono stati chiamati appena è stato possibile dare l'allarme. Si spera che qualche indizio possa arrivare dalle riprese delle telercamere a circuito chiuso.