Bitcoin Halving: cos'è e come funziona

Il Bitcoin Halving è un evento cruciale per la criptovaluta Bitcoin, che si verifica quando la ricompensa per il mining di nuovi Bitcoin viene dimezzata. Tale riduzione avviene approssimativamente ogni quattro anni, in un processo che mira a limitare progressivamente la quantità di Bitcoin introdotta nel mercato.

La prima ricompensa assegnata per l'estrazione di nuovi Bitcoin ammontava a 50 Bitcoin. Le date dei precedenti halving sono state:

28 novembre 2012, dimezzando la ricompensa a 25 Bitcoin

9 luglio 2016, dimezzando la ricompensa a 12,5 Bitcoin

11 maggio 2020, dimezzando la ricompensa a 6,25 Bitcoin Il prossimo halving è atteso per aprile 2024, quando la ricompensa per blocco scenderà a 3,125 BTC.

Attualmente, nel marzo 2024, circa 19,65 milioni di Bitcoin sono in circolazione, lasciandone solo circa 1,35 milioni da distribuire tramite ricompense per il mining.

Concetti chiave

L'halving del Bitcoin avviene quando la ricompensa per il mining delle transazioni Bitcoin viene dimezzata.

Gli halving riducono il tasso di creazione di nuove monete e di conseguenza abbassano la quantità disponibile di nuova offerta.

Il Bitcoin ha subito l'ultimo halving l'11 maggio 2020, portando ad una ricompensa per blocco di 6,25 BTC.

L'halving finale è previsto per il 2140, quando il numero di Bitcoin in circolazione raggiungerà il massimo teorico di 21 milioni.

Principi del network bitcoin Per comprendere l'halving del Bitcoin, è fondamentale conoscere il funzionamento della rete Bitcoin.

La tecnologia sottostante al Bitcoin, la blockchain, è composta da una rete di computer (nodi) che eseguono il software del Bitcoin e contengono una storia parziale o completa delle transazioni che avvengono sulla sua rete. Ogni nodo completo contiene l'intera storia delle transazioni su Bitcoin ed è responsabile di approvare o respingere una transazione nella rete Bitcoin. Per fare ciò, il nodo esegue un controllo per garantire che la transazione sia valida.

Principi del mining bitcoin Il mining Bitcoin è il processo mediante il quale le persone utilizzano computer o hardware di mining per partecipare alla rete blockchain del Bitcoin come processori e validatori di transazioni. I minatori ricevono ricompense e commissioni di transazione.

Bitcoin utilizza un sistema chiamato proof-of-work (PoW) per convalidare le informazioni sulle transazioni. Il termine mining non è utilizzato letteralmente ma come riferimento a come vengono estratti i metalli preziosi. Quando un blocco è riempito con transazioni, viene chiuso e inviato in coda per il mining. Una volta in coda per la verifica, i minatori di Bitcoin competono per essere i primi a trovare un numero con un valore inferiore a quello di un obiettivo impostato dalla rete.

Il mining conferma la legittimità delle transazioni in un blocco e ne apre uno nuovo. I nodi quindi verificano ulteriormente le transazioni in una serie di conferme. Questo processo crea una catena di blocchi contenenti informazioni, formando la blockchain.

Effetti dell'Halving del Bitcoin: cosa significa?

L'Halving del Bitcoin è un evento cruciale per la criptovaluta Bitcoin, che si verifica quando la ricompensa per il mining di nuovi Bitcoin viene dimezzata. Questo meccanismo è pensato per indirizzare le preoccupazioni legate all'inflazione. L'inflazione è una diminuzione della quantità di beni che una certa quantità di valuta può acquistare in un determinato momento. Il Bitcoin Halving mira a ridurre l'inflazione mantenendo la scarsità di Bitcoin, ma non protegge gli utenti da eventuali effetti inflazionistici della valuta fiat necessaria per convertire il Bitcoin.

L'Halving riduce il numero di nuovi Bitcoin introdotti, aumentando di conseguenza la domanda di nuovi Bitcoin. Questo si riflette spesso nell'aumento del prezzo del Bitcoin dopo ogni evento di Halving. Tuttavia, è importante notare che il Bitcoin non è stato originariamente concepito come un investimento, ma come un metodo di pagamento senza l'intervento di agenzie regolatorie o terze parti nelle transazioni.

Per i miner, l'Halving comporta una riduzione delle ricompense per il mining, rendendo l'attività meno redditizia. Ciò potrebbe portare alla concentrazione dei grandi giocatori nel settore del mining, mentre i miner più piccoli potrebbero avere meno possibilità di successo. I consumatori e gli utenti retail di Bitcoin potrebbero risentire delle fluttuazioni del valore del Bitcoin detenuto, ma per coloro che utilizzano il Bitcoin per le transazioni, il suo valore dipende dal prezzo di mercato dopo l'Halving.

Cosa accade quando il Bitcoin viene dimezzato?

L'Halving del Bitcoin taglia il tasso di introduzione di nuovi Bitcoin in circolazione, dimezzando le ricompense per il mining. Si prevede che il sistema delle ricompense continuerà fino al 2140, quando il limite proposto di 21 milioni di Bitcoin sarà teoricamente raggiunto. L'Halving ha importanti implicazioni per la rete del Bitcoin e potrebbe portare alla consolidazione dei miner e all'uscita di giocatori più piccoli dall'ecosistema del mining.