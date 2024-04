Lutto per il mondo dell'automotive torinese: è morto Paolo Pininfarina, aveva 65 anni

Lutto per il mondo dell'automotive, dello stile e dell'impresa torinese in generale. E' morto infatti all'età di 65 anni Paolo Pininfarina, figlio del senatore a vita Sergio e nipote de capostipite dell'azienda di famiglia, il fondatore Battista Farina, detto appunto Pinin.

Per lui, una vita nell'impresa di famiglia che ha portato nel mondo l'eccellenza dello stile e del design torinese, nato dal mondo delle quattro ruote e allargatosi poi a molti altri ambiti. Dopo una lunga trafila, era diventato presidente nell'agosto del 2008, quando un'altra tragedia aveva colpito la famiglia, con la morte tragica del fratello Andrea, più grande di lui.

ll consiglio d’amministrazione e l'azienda, si legge in una nota diffusa da Pininfarina, "si raccolgono intorno alla Famiglia nel ricordo della figura professionale e umana di Paolo che per tanti anni ha profuso impegno, entusiasmo ed energia nell’Azienda fondata da suo nonno Battista nel 1930, presiedendola dal 2008 ad oggi. Grazie alla sua dedizione, l’Azienda ha avviato negli anni Ottanta un processo di diversificazione che l’ha portata, nel tempo, a diventare un punto di riferimento in ambiti di design diversi dall’automotive. La sua lunga e illustre carriera nel design e nell'industria automobilistica lo ha reso una figura di riferimento nel panorama italiano e internazionale, dimostrando il suo impegno costante verso l'innovazione e l'eccellenza".

Lo Russo: "Ha saputo incarnare valori del nostro territorio"

Sulla scomparsa di Pininfarina, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, dichiara: "Ha saputo incarnare valori del nostro territorio come inventiva, ingegno, etica del lavoro. Con la sua scomparsa perdiamo non soltanto un protagonista della storia industriale del nostro Paese, ma un grande torinese, che è partito dalla nostra città e che ha saputo portare il nome di Torino nel mondo, dando lustro a quel luogo d'origine a cui è sempre rimasto legato".



"Con la scomparsa di Paolo Pininfarina Torino e il Piemonte perdono un protagonista della storia industriale del nostro Paese, ma soprattutto un grande rappresentante di quella capacità dell’ingegno e del fare impresa che in lui hanno avuto un esempio illustre. Ci mancheranno il suo entusiasmo e il suo continuo impegno nel far conoscere Torino e le sue eccellenze nel mondo. Alla famiglia le condoglianze mie e di tutto il Piemonte”, dice il governatore del Piemonte, Alberto Cirio.

"Torino e il Piemonte perdono una figura di riferimento nel panorama italiano e internazionale del design, del lusso e dell'industria automobilistica", commenta invece l'assessore Andrea Tronzano. "Il suo impegno costante verso l’eccellenza lo aveva portato a presiedere la prestigiosa associazione esclusive brands torino da sempre promotrice della qualità d'impresa. Alla famiglia di Paolo Pininfarina il mio personale abbraccio per la prematura scomparsa".

Marsiaj: "Grandissimo dolore, anche personale"

“La scomparsa di Paolo Pininfarina è un grandissimo dolore per me personalmente e per tutti gli imprenditori torinesi - dice il presidente di Unione Industriali Torino, Giorgio Marsiaj -. Paolo ha raccolto con coraggio il testimone dopo la tragica scomparsa del fratello Andrea e in questi anni ha saputo rappresentare benissimo una delle grandi famiglie dell’automobile italiana, conosciuta in tutto il mondo per i suoi capolavori di design. Ma Paolo, prima ancora che un imprenditore, era un caro amico che mancherà moltissimo a tutti noi".

Commosso il ricordo di Exclusive brands Torino, rete di aziende eccellenti di cui Paolo Pininfarina è stato in passato ai vertici. "Ci sono notizie che uno non vorrebbe mai apprendere. Quella della morte di Paolo Pininfarina è una di quelle - commenta Giulio Trombetta presidente Exclusive Brands Torino -. Per noi di Exclusive Brands Torino Paolo Pininfarina era il fiore all’occhiello, il nome da spendere quando ci volevamo far conoscere in Italia e nel mondo. A lui il merito, assieme ad altri, di aver creato Exclusive Brands Torino. A lui il merito di averci creduto e di aver fatto crescere la Rete. Per me è stato un onore, nel 2022, aver raccolto il testimone di Paolo Pininfarina, che ancora oggi ricopriva la carica di Presidente Onorario, all’interno della Rete. Oltre alla preghiera personale, il rispetto e la stima che ho sempre riposto nei suoi confronti sarà da stimolo per guidare con ancora più impegno e dedizione la nostra Rete di imprese. Riposa in pace caro Paolo".