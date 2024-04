Inchiesta Echidna, Ravetti capogruppo a Palazzo Lascaris al posto di Gallo

"Assicuro il mio impegno"

Questa mattina Ravetti ha raccolto il testimone da capogruppo del Pd a Palazzo Lascaris, in vista anche delle elezioni dell'8-9 giugno. Un ruolo che aveva già avuto l'ultimo anno di legislazione Chiamparino e la prima di Alberto Cirio. "Voglio ribadire - spiega - due concetti: il primo ovviamente, che assicuro il mio impegno per portare a termine questa legislatura, seguendo gli adempimenti formali necessari".

"L'altra questione - prosegue Ravetti - è il ruolo politico, che intendo svolgere a tempo pieno. Non mancherà il mio contributo di idee e programmatico per costruire l’alternativa al centrodestra in questa Regione". "Guardiamo ai prossimi due mesi - aggiunge - per costruire un Piemonte diverso rispetto a quello consegnato adesso da Cirio".

Originario di Alessandria, dopo il Segretario Regionale Mimmo Rossi di Novara, il Partito Democratico sembra abbia scelto di puntare sui territori più periferici. "Non esistono province minori" ha chiosato Ravetti.