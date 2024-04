Bilaterale Italia-Francia, Salvini e Vergriete concordano: "Procedere insieme con la Tav"

Sulla Tav tra Italia e Francia "c’è la comune intesa di procedere con l’avanzamento dell’opera". Lo fa sapere una nota diffusa dal Mit al termine del bilaterale tra il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e l'omologo francese Patrice Vergriete nell'incontro bilaterale svoltosi nell'ambito del G7 dei Trasporti in corso a Milano.

I costi dell'opera

Per quanto riguarda il lato economico dell'alta velocità Torino-Lione, il costo per gli studi ed opere geognostiche tra Italia e Francia ammontano a circa 1,4 miliardi; in opere preparatorie sono già stati realizzati lavori per 1,3 miliardi. Otre 6,8 miliardi di appalti - fa sapere il Mit - sono stati assegnati per i lavori definitivi, infine i lavori civili in corso ammontano a oltre 3 miliardi.