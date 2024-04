Cosa pensano questi youtuber di Dogecoin20

Dogecoin20 è un token celebrativo della famosa memecoin DOGECOIN, sviluppato su Ethereum da un team indipendente.

La criptovaluta verrà lanciata il 20 aprile in occasione del Dogeday, dopo una presale di successo che ha raccolto 10 milioni di dollari in poche settimane.

L’interesse per il token DOGE20 è molto alto, per questo i tre youtuber italiani specializzati in criptovalute Cousin Finance, Liliana Cacioppo e Felice Grimaudo gli hanno dedicato un video di analisi.

Specifichiamo che questi content creator non sono consulenti finanziari, pertanto i video sono stati realizzati solo per informare i trader su questo nuovo progetto.

VAI ALLA PRESALE DI DOGECOIN20

Cousin Finance

DOGECOIN20 LA NUOVA MEMECOIN DA 100X | MEGLIO DI SHIBA E PEPE

Cousin Finance è uno youtuber con 3880 iscritti al suo canale. Nel suo video dedicato a Dogecoin20, specifica che il 2024 è un ottimo anno per le meme coin, con alcuni token che hanno realizzato guadagni importanti.

Lo youtuber ritiene che Dogecoin20 abbia un nome importante, in quanto il token a cui si ispira, ovvero DOGE, ha avuto una crescita notevole, trascinando anche le altre meme coin.

Sebbene l’hard cap della presale sia stato raggiunto, i trader fino al 20 aprile per poter comprare il DOGECOIN20 tramite il sito ufficiale, a un valore di 0,00022 dollari.

Per comprare il token è possibile utilizzare ETH, USDT, BNBo valuta fiat, tramite carta di credito.

Secondo Cousin Finance, i risultati ottenuti in presale da Dogecoin20 potrebbero fargli ottenere un listing su importanti exchange come Binance.

Nel video viene anche illustrata una caratteristica importante della meme coin, ovvero la possibilità di fare staking su Ethereum, contribuendo alla sicurezza della rete tramite il Proof-of-stake e ricevendo ricompense passive in DOGECOIN20.

Lo staking del token permette di ottenere ricompense passive in base all’APY e alla propria partecipazione allo staking pool.

Cousin Finance parla anche della tokenomics. Dogecoin20 ha una fornitura totale di 140.000,000,000 token, allocati al 25% alla presale e al 15% allo staking. Il 25% è stato destinato allo sviluppo del progetto, il 10% alla liquidità e il 25% al marketing.

Il video evidenzia anche il Calcolatore delle Ricompense presente sul sito, grazie a cui è possibile vedere una previsione del valore di DOGECOIN20 in base alla quantità acquistata.

Al termine del video, Cousin Finance mostra anche l’audit effettuato sul token DOGE20 da Coinsult che ha verificato con successo la sicurezza della criptovaluta.

Liliana Cacioppo

DOGECOIN20 - SEI ANCORA IN TEMPO PER LA PREVENDITA!

La youtuber con 1410 iscritti Liliana Cacioppo ritiene che Dogecoin20 sia un’ottima alternativa al token DOGE, in quanto al momento viene venduta a un valore molto più basso. Infatti, fino al termine della presale Dogecoin20 si potrà comprare a soli 0,00022 dollari, mentre il DOGE ha un valore attuale di 0,1912 dollari.

Secondo l’influiencer, la fornitura limitata di Dogecoin20 (140 miliardi di token), rispetto a quella infinita di DOGE, può rivelarsi un vantaggio per il nuovo token.

Questo perché le criptovalute con una fornitura hanno generalmente un margine di crescita più ampio, in quanto la scarsità può indurre a un aumento della domanda.

In seguito, viene analizzata la roadmap del progetto, ponendo una particolare enfasi sul listing DEX Uniswap, per il quale il team di sviluppo ha allocato il 10% dell’offerta totale di DOGE20.

Liliana Cacioppo ritiene che Doge20 sia una meme coin valida per i trader in cerca di un’alternativa ecologica a DOGE, in quanto si basa sul protocollo Proof-of-stake.

Lo staking infatti, si rivela molto più ecologico rispetto al Proof-of-work che sfrutta il mining per la sicurezza della rete. Inoltre, per alcuni trader, l’offerta di token limitata di DOGE20 potrebbe rivelarsi vantaggiosa.

Ovviamente, nulla vieta di comprare il token solo per pura speculazione, tuttavia la youtuber suggerisce di investire in modo oculato.

Il video prosegue con l’acquisto del DOGE20 tramite Ethereum, con la conseguente possibilità di metterlo in staking.

Liliana Cacioppo mostra che per fare staking occorre utilizzare ETH, USDT o carta di credito, ma sarà necessario aggiungere una gas fee di 0,015 ETH.

Per evitare di pagare la gas fee, bisogna rinunciare allo staking e utilizzare BNB. Infatti, nel video la youtuber utilizza proprio BNB per finalizzare l’acquisto dei suoi DOGE20.

Movimento Crypto di Felice Grimaudo

Dogecoin20 sta per essere lanciata, la meme coin ecologica

Felice Griamudo ha un seguito di 4300 iscritti che ha realizzato due video dedicati a Dogecoin20.

Nell’ultimo pubblicato, lo youtuber dichiara che Dogecoin20 è un’alternativa ecologica e accessibile a DOGE.

Lo youtuber segnala le differenze tra le due meme coin: Dogecoin20 si basa sul Proof-of-stake, mentre DOGE sfrutta il protocollo Proof-of-work. Inoltre, Dogecoin20 ha una fornitura limitata di 140 miliardi di token, a differenza di quella infinita di DOGE.

La presale del progetto ha raggiunto l’hard cap di 10 milioni di dollari in poco più di una settimana dal lancio. Secondo Felice Grimaudo, la presale si potrebbe esaurire molto presto, in quanto i token allocati per la raccolta fondi stanno per finire.

Nel video viene mostrata la crescita della community di Dogecoin20, con più di 13.000 follower su X e quasi 10.000 follower su Telegram. Inoltre, Felice Grimaudo spiega che il token si può mettere in staking comprandolo con ETH, USDT o carta di credito per poterlo ritirare dopo 7 giorni dalla fine della presale.

In alternativa, utilizzando BNB non si farà staking, ma si potrà ritirare il token non appena terminerà la raccolta fondi.

Secondo Felice Grimaudo, Dogecoin20 potrebbe crescere, spinta sia dalla fase rialzista del mercato, sia dall’halving del Bitcoin previsto per il 25 aprile.

VAI ALLA PRESALE DI DOGECOIN20