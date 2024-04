Terra Madre: il concerto di Beppe Gambetta al Folkclub

Venerdì 19 aprile alle ore 21.30 Beppe Gambetta in concerto al Folkclub con Terra Madre.



Dopo le canzoni autobiografiche di “Where the Wind Blows”, in questo nuovo album il musicista genovese apre a un mondo di racconti fantastici e sogni legati alle ‘terre madri’ dei suoi itinerari. Un disco che trae energia da nuove esplorazioni sonore nel territorio creativo tra chitarra acustica, composizione e canzone d'autore. Nostro grande amico, Gambetta è certamente uno degli artisti che più hanno calcato il nostro palco. Virtuoso dello stile acustico, universalmente riconosciuto come uno dei veri innovatori della sua generazione, consacrato ormai a livello internazionale, è considerato dagli stessi maestri americani un loro pari. Una fama consolidata grazie alle numerose tournée, alle partecipazioni ai più prestigiosi festival internazionali, all’attività didattica nell’ambito di seguitissimi workshop nonché alle sue prestigiose collaborazioni tra cui Doc Watson, Norman Blake, David Grisman e Gene Parsons.

Per info: www.folkclub.it