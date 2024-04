Torino Jazz Festival per la Festa della Liberazione: il concerto della cantante Fatoumata Diawara

Nell’ambito del calendario delle celebrazioni civili per l’anno 2024 - promosse dalla Città di Torino, dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, con Fondazione Polo del ‘900 e Fondazione per la Cultura Torino - all’interno del quale si sono svolti il concerto di Luca Barbarossa per il Giorno della memoria il 27 gennaio e lo spettacolo di Simone Cristicchi per la Giornata del ricordo il 9 febbraio, il Torino Jazz Festival si unisce alle celebrazioni per la Festa della Liberazione con il concerto della cantante Fatoumata Diawara, che giovedì 25 aprile alle ore 21 si esibirà al Teatro Regio in uno spettacolo idealmente dedicato alla gioventù resistente e in particolar modo a Dante di Nanni, a ottant’anni dalla morte. Patriota, di Nanni fece parte del GAP (Gruppi Azione Patriottica). Ferito in seguito a un'azione di sabotaggio, fu denunciato da una spia, morì nel corso di un combattimento in Borgo San Paolo e gli fu conferita la medaglia d'oro al valor militare. Alla sua memoria è stata intitolata la via già denominata "via Villafranca Sabauda", mentre sulla casa di via San Bernardino 14, luogo della morte, è stata posata una lapide.

Il concerto sarà introdotto da letture di brani sulla Resistenza a cura dell’attrice Sara D’Amario, che indosserà un prezioso abito dell’Archivio Storico Lancetti, scelto con la stylist Tina Monello, in collaborazione con Istoreto, e dalla testimonianza di Adriana Cantore, che il 21 maggio del 1944, all’età di soli 13 mesi, venne incarcerata con la mamma e la nonna a Le Nuove di Torino.

La presenza di Fatoumata Diawara vuole ricordare la centralità della musica di oggi nell’esaltazione dei valori storici e attuali della Resistenza. La grande cantante del Mali, paladina dei diritti delle donne, maestra nella fusione di stili e suggestioni senza confini, concluderà la giornata di appuntamenti per l’anniversario della Liberazione in un clima di festa, danza e comunione sociale aperto a tutta la cittadinanza.

La Città di Torino e il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio Regionale intendono celebrare un anniversario importante, gli 80 anni dell’uccisione del partigiano Dante di Nanni. A lui, e idealmente a tutti i giovani partigiani, è dedicato il concerto di Fatoumata Diawara, cantante e attrice molto impegnata per i diritti delle donne. Un evento che si aggiunge alle tradizionali commemorazioni istituzionali e ai momenti di approfondimento storico e che servirà a coinvolgere le giovani generazioni, per ricordare che ottanta anni fa ragazzi e ragazze della loro età diedero la vita per consentire a noi, oggi, di vivere in un Paese democratico. Il 25 aprile è un momento di gioia e al tempo stesso un’occasione di riflessione sul nostro passato, per non perdere la Memoria di ciò che è stato e farne linfa del nostro impegno per un futuro libero, giusto e pacifico.



Per info: https://www.torinojazzfestival.it/