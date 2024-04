Grande affluenza per lo screening contro la malattia di Chagas

La giornata del 14 aprile 2024 ha segnato un significativo passo avanti nella lotta contro la Malattia di Chagas a Torino. L'Associazione PINTRE, in collaborazione con la Società Italiana di Medicina Tropicale e Salute Globale (SIMET) e l’Associazione AILMAC, ha organizzato una campagna di screening gratuita che ha registrato un'affluenza e una partecipazione al di sopra delle aspettative.

La Presidente di PINTRE, Isabel Farell, ha espresso grande soddisfazione: "La risposta della comunità è stata sorprendente. Siamo estremamente soddisfatti dell'elevato numero di persone che hanno usufruito della possibilità di sottoporsi allo screening. Questa giornata rappresenta un momento cruciale nel nostro impegno pluriennale di sensibilizzazione verso la Malattia di Chagas. Il nostro obiettivo è proteggere le fasce più vulnerabili, ed è evidente che l'attenzione e l'impegno della comunità sono essenziali per raggiungere questo risultato."

La campagna si è svolta nel cuore di Torino, presso il Piazzale Valdo Fusi, dove è stata offerta gratuitamente la possibilità di effettuare il test sierologico per rilevare il Trypanosoma cruzi. L'evento ha ricevuto una straordinaria risposta, specialmente tra le donne in gravidanza, su cui si è focalizzata l'attenzione per prevenire la trasmissione della malattia ai nascituri.