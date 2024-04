Torino che legge 2024: “The ride of sin", la prima jam session poetico-musicale

Si svolgerà martedì 23 aprile ore 21 al CCCP (Circolo Culturale Corso Parigi) di Corso Dante 28/A Torino, in occasione della rassegna letteraria "Torino che legge" e in collaborazione con il Premio InediTO - Colline di Torino, la prima jam session poetico-musicale “The ride of sin”.

Aprirà l'evento Valerio Vigliaturo con un reading estratto dalla nuova raccolta inedita "IOdrama", accompagnato da Federico Ariano (batteria), Veronica Perego (contrabbasso) e Luca Ballauri (tastiera). Si alterneranno sul palco improvvisando versi e note alla ricerca dell’interplay, poeti e scrittori, tra i quali, Luca Atzori, Max Ponte, Domenico Mungo, Valeria Bianchi Mian, Daniele Isabella, Valentina Virando e musicisti, tra i quali, Frankye Laforgue, Toti Kanza, Themorbelli, Nicolò Protto e tanti altri.

Il titolo della jam è tratto dalla poesia "Black riders came from the sea" dello scrittore, giornalista e poeta statunitense Stephen Crane, che Ernest Hemingway e Herbert George Wells consideravano il primo scrittore moderno degli Stati Uniti.

La serata è dedicata a Giorgio Guglielminotti, operatore del rifugio migranti “Fraternità Massi” di Oulx, mancato a febbraio per un malore sospetto al cuore, che avrebbe compiuto 60 anni.