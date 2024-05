Ex dazio di corso Moncalieri: in attesa dell’Ecomuseo, al via le iniziative culturali

L'ex dazio di corso Moncalieri inizia a essere operativo come “presidio culturale” della Circoscrizione 8. Riqualificato, sarà utilizzato come luogo polifunzionale ed Ecomuseo, in cui si svolgeranno incontri e iniziative delle associazioni locali.

Durante il Salone Off, si stanno svolgendo i primi appuntamenti. Il primo ieri con la presentazione del libro di Fiorenzo Tiberio “Guida alle strade di Cavoretto” pubblicato dalla Circoscrizione 8 e Città di Torino. “Erano presenti più di trenta persone all’interno del salone polivalente per ripercorrere le strade, la storia e gli aneddoti di Cavoretto” spiegano il presidente Massimiliano Miano e il coordinatore Enrico Foietta.

Oggi sarà presentato il libro di Marisa Sosso “La vita è una danza” sulla vita e opere artistiche di Ercole Crisafi, artista e dipendente della Circoscrizione 8, a cui è già dedicata una mostra alla piscina Parri.

“In questi giorni siamo tutti impegnati nelle numerose iniziative del salone del libro e del Salone Off che ricadono sul nostro territorio. Per il salone off ci sono più di 90 iniziative e 36 con un diretto coinvolgimento della Circoscrizione. Un ottimo lavoro di tessitura grazie a biblioteche, librerie, musei e associazioni culturali”.

Le attività dell’Ecomuseo partiranno non appena arriveranno i supporti per i pannelli. Mentre è in arrivo anche un proiettore fisso.

"Le associazioni invece hanno già iniziato le loro attività da qualche mese, la struttura è quindi già fruibile".