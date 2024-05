Regionali 2024, Lega e Noi Moderati con Cirio: tutti i candidati per Palazzo Lascaris

Coalizione a 4

Dopo la consegna questa mattina delle liste al Tribunale, l'hotel Nh di corso Vittorio ha ospitato la presentazione ufficiale con il presidente Alberto Cirio e il leader nazionale Maurizio Lupi. "Anche in Piemonte - ha commentato il governatore, candidato presidente del centrodestra - abbiamo fatta una coalizione con quattro partiti, come a livello nazionale. In Piemonte siete riusciti a fare lista da soli: questo è motivo di profondo orgoglio".