Fir Fulda di Sant'Ambrogio, Canalis (Pd): "Giunta Cirio non pervenuta"

"Lo avevamo già denunciato nel Consiglio regionale aperto dello scorso 16 gennaio: la Giunta Cirio ha sottovalutato il veloce fenomeno di deindustrializzazione che sta colpendo la provincia di Torino. Non basta l’aumento di posti di lavoro nel terziario, per compensare in termini quantitativi e qualitativi l’indebolimento del nostro tessuto industriale, architrave dell’economia torinese. Le crisi industriali si contano a decine e non riguardano solo l'automotive". Lo dichiara Monica CANALIS, consigliera regionale PD.

"Perché l’assessore Chiorino e il Presidente Cirio non hanno istituito un tavolo regionale per favorire il passaggio della Fir Fulda al gruppo Marco Gaiero, interessato all’acquisto? La manifattura torinese non è stata nè difesa nè rafforzata in questi anni. La giunta Cirio sembra gestire il declino invece di rilanciare sul futuro! Non servono commissari liquidatori della nostra industria, ma amministratori regionali dotati di visione e prontezza d’intervento".