Noi Moderati, Iannò a capo della segreteria provinciale: i primi candidati per le Regionali

Il capogruppo comunale Pino Iannò e l'ex consigliera regionale del M5S Stefania Baztella. Sono questi due dei candidati di Noi Moderati, alle prossime Regionali del Piemonte. Oggi a Torino si è costituita ufficialmente la segreteria provinciale del partito di Maurizio Lupi, che sarà guidata appunto da Iannò.

Dipartimenti e gruppi di lavoro

"Ho pensato - ha spiegato quest'ultimo - di strutturarci in dipartimenti e gruppi di lavoro, per essere attrattivi sul territorio ed attirare idee e persone che credono nel nostro progetto politico".

"Ritengo - ha poi aggiunto - che la stesura di un programma da attuare, capace di attrarre la fiducia dei cittadini, intercettandone reali bisogni e necessità, sia la base di una proposta seria e concreta”.

"Punto di riferimento del centrodestra"

Secondo il segretario regionale Massimo Berutti “Noi Moderati vuole essere un punto di riferimento del centro destra: come tale vuole essere attore principale e attivo nella partita delle regionali e delle europee".

"Il nostro partito sarà la casa per chi si “sente” moderato e le nostre politiche sono per il sostegno alle famiglie, migliorare la conciliazione lavoro/famiglia, politiche per la natalità, lavoro e salario dignitoso per i giovani” ha concluso.