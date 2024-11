Atp Finals, Djokovic annuncia il forfait: ecco i magnifici 8 che giocheranno a Torino

La notizia era attesa ma non per questo appare meno clamorosa. Il sette volte 'maestro' Novak Djokovic, vincitore dell'edizione 2023 delle Atp Finals, non sarà a Torino per difendere il titolo.

L'annuncio via social

Con una storia pubblicata su Instragram il fuoriclasse serbo ha annunciato il forfait: "È un onore qualificarsi per la Atp Finals, non vedevo l'ora di essere lì, ma a causa di un perdurante infortunio non giocherò la prossima settimana. Mi scuso con coloro che avevano intenzione di vedermi. Auguro a tutti i giocatori un grande torneo".

Ecco i magnifici 8

Al posto di Djokovic entra nel tabellone il numero 9 della classifica, il russo Rublev. Si chiude così la “race” per Torino: gli ultimi tre, oltre al già citato Rublev, sono Ruud e De Minaur, che vanno ad aggiungersi a Sinner, Zverev, Alcaraz, Medvedev e Fritz che avevano staccato in anticipo il biglietto. Il greco Tsitsipas e il bulgaro Dimitrov saranno invece le due riserve.

Giovedì il sorteggio per la composizione dei due gironi, da domenica prime partite alla Inalpi Arena, che il 17 novembre sarà il teatro anche della finale.