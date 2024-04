Servizi alla persona, a Torino nasce il Punto di Assistenza Giubileo

“Nasce il punto di assistenza al cittadino ‘Giubileo Caf e Patronato’ a Torino in Via Barletta 33”. L’onoranza funebre nata sotto la Mole nel 1998 ha inaugurato una nuova struttura, nel cuore del quartiere Santa Rita, interamente dedicata ai servizi al cittadino proprio “per massimizzare la gamma di opportunità rivolte a quanti ogni giorno sono chiamati a confrontarsi con aspetti reddituali, burocratici e fiscali”, spiega Serena Scarafia, presidente del cda di ‘Giubileo Srl’.

“All’interno dell’ufficio abbiamo allestito, fatto unico in Italia nel nostro settore, anche uno sportello dedicato al tema della previdenza funeraria. Siamo stati i primi, con la formula ‘Centanni’, a ideare le cosiddette cerimonie di commiato disposte in vita, che consentono al richiedente di essere in tutto e per tutto regista del proprio funerale, pianificando per tempo ogni dettaglio nel rispetto di ogni credo, sensibilità e tradizione. Ma, soprattutto, manlevando amici e congiunti dalla filiera di incombenze che di rito scaturiscono a ogni decesso”.

“Forniamo anche mediante professionisti titolati - chiosa Serena Scarafia - consulenza su pianificazioni successorie anticipate e gestione del patrimonio, supportando chiunque ne faccia richiesta nel districarsi al meglio in materia di pratiche correlate al lutto”.

Con l’obiettivo di trasformarsi sempre più in una realtà multifunzionale e polivalente specializzata nel problem-solving rapido ed efficace sul piano burocratico per qualsivoglia tipologia di esigenza.