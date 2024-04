Regionali 2024, Legambiente: "Non facciamo campagna elettorale, né sosteniamo candidati o partiti"

Legambiente è da sempre un’Associazione Ambientalista apartitica.

In quanto tale non sostiene alcuna lista elettorale, né alcun candidato.

L’eventuale scelta di candidarsi da parte di alcuni soci e attivisti è da intendersi come personale, assolutamente legittima, ma non può essere in alcun modo interpretata come fatta in rappresentanza di Legambiente, né come un supporto dell’Associazione ad una qualche lista elettorale.

Qualora il socio candidato ricopra ruoli dirigenziali a qualsiasi livello associativo ha l’obbligo di rassegnare le dimissioni da tali ruoli all’atto della candidatura, come da statuto associativo.

Legambiente resta disponibile, come sempre, a qualsiasi confronto sui temi ambientali con qualsiasi interlocutore di qualsiasi area politica.