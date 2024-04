Dal 27 aprile quattro pomeriggi di musica alla Cappella Mandina di Grugliasco

L'Associazione Musica Insieme APS, in collaborazione con la Città di Grugliasco, la Società Le Serre e il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino inaugura la Rassegna “LA MUSICA RACCONTA… Giovani in Musica”

Una interessante Rassegna Musicale e Artistica nella suggestiva Cappella Mandina, in Via Unità d’Italia a Grugliasco, che l’Associazione Musica Insieme APS ha avuto in gestione per 3 anni e che è un punto d’incontro per la Musica Giovanile, l’Arte e la Cultura in generale.