Banca Territori del Monviso premia gli studenti del Baldessano Roccati di Carmagnola

Si è concluso il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) che ha coinvolto due classi V del corso di Finanza e Marketing dell’Istituto di Istruzione superiore Baldessano Roccati di Carmagnola. Dopo tre incontri in presenza, nella sede della Banca Territori del Monviso, gli alunni si sono divisi in gruppi e si sono cimentati nella progettazione del nuovo volantino del “CONTO EVO GIOVANI SOCI BTM”, presentando i propri lavori a una giuria interna di BTM selezionata per età e competenze trasversali. Per decretare il gruppo vincitore sono state valorizzate, con un punteggio da 1 a 10, le seguenti caratteristiche: contenuti, visual/immagine, coerenza con l’immagine della banca, chiarezza e originalità. Data la complessità ed originalità dei lavori presentati, BTM ha deciso di premiare ex aequo due gruppi, andando quindi a raddoppiare i premi destinati ai ragazzi: ben 1.000 euro! Inoltre, i lavori dei vincitori verranno valorizzati nella prossima campagna marketing della Banca ed i premiati avranno modo di presentare i propri progetti ai soci BTM in un momento loro riservato durante l’assemblea annuale indetta per il giorno 17 maggio alle 17:30 presso il Lago dei Salici a Caramagna Piemonte. Una grande opportunità quindi per gli studenti, sia in termini di visibilità che di crescita formativa.

“Siamo particolarmente felici di accogliere in Assemblea i ragazzi del Baldessano che hanno realizzato con impegno e qualità i propri progetti, collaborando tra loro in maniera attiva e sinergica, con entusiasmo e senso di responsabilità. – commenta il Direttore Generale BTM Luca Murazzano – La stessa responsabilità e lo stesso impegno assunti dalla Banca nei confronti della Scuola: mettendo a disposizione il proprio personale e la propria struttura BTM ha tenuto fede ai principi fondanti del Credito Cooperativo di redistribuzione sul territorio e alle proprie Comunità di parte della ricchezza prodotta; non solo dal punto di vista economico, ma anche valoriale in termini di tempo e competenze, come quello dedicato dalla Banca ai giovani studenti interessati al PCTO”. La premiazione si è svolta in auditorium alla presenza della Dirigente Prof.ssa Cavallari, insieme alle professoresse Mantione e Rebuffo.

Il primo gruppo premiato è composto da Ftoni, Conte, Di Gregorio, Villois, Allocco e ha visto la collaborazione interclasse di studentesse e studenti della 5°A e 5°B. La vittoria è da ricollegare alla coerenza dell’elaborato con l’immagine della banca e all’utilizzo, nella realizzazione grafica del volantino, di elementi grafici distintivi particolarmente efficaci come l’evidenza delle caratteristiche salienti del conto: gratuità della tenuta conto e della carta di debito internazionale collegata. Infine è stato giudicato utile l’inserimento di un “QR Code” che rimanda alle pagine del sito BTM che descrivono il prodotto “Conto Evo Giovani Soci”, in coerenza con le indicazioni date durante gli incontri di preparazione al contest.