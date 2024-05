A Nichelino prorogata fino al 10 maggio l'accensione dei termosifoni

A Nichelino, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per domani, si è deciso, in accordo con il sindacato, di annullare il corteo del Primo Maggio. La manifestazione si terrà al Centro Nicola Grosa in via Galimberti 3, con ritrovo alle 10 e inizio degli interventi alle 10.30.

Termosifoni accesi fino al 10 maggio

Il sindaco Giampiero Tolardo, tenuto conto dell’attuale situazione climatica caratterizzata da temperature al di sotto della media stagionale, ha autorizzato il prolungamento del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale fino a venerdì 10 maggio compreso, tenendo conto delle seguenti condizioni:

- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere compresa tra le 5 e le 23 di ciascun giorno

- la riduzione di 1°C delle temperature dell’aria indicata all’art. 3 comma 1 del DPR n. 74/2013, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili il cui limite rimane a 18° + 2° di tolleranza.

Moncalieri proroga fino a domenica

Anche il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, che per primo aveva deciso di prorogare l'accensione dei termosifoni fino al 30 aprile, ha deciso per una ulteriore proroga fino a domenica 5 maggio, visto l'annunciato arrivo di una nuova ondata di maltempo, che porterà ad una diminuzione delle temperature.