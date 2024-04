G7 del Clima: i giovani chiedono al Ministro Pichetto di accelerare la decarbonizzazione e favorire le rinnovabili

I giovani del G7 hanno elaborato sette proposte concrete per affrontare il cambiamento climatico e costruire una società più sostenibile, a partire dalla richiesta di accelerare il processo di decarbonizzazione favorendo lo sviluppo di energie rinnovabili.

E’ quanto emerge dalla riunione del Youth 7 (Y7) Clima, Energia e Ambiente, il gruppo ufficiale di engagement giovanile del G7 di Torino, svoltosi nel pomeriggio di oggi all’Energy Center del Politecnico di Torino, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, dell’Inviato Speciale per il Cambiamento Climatico del Ministero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Francesco Corvaro e dell’Assessore alla Transizione Ecologica e Digitale del Comune di Torino Chiara Foglietta.

Oltre cento giovani della Young Ambassador Society (YAS) - l’associazione che gestisce per l’Italia i processi di engagement giovanile del G7 e del G20 - si sono confrontati con le Istituzioni e le aziende del settore privato per discutere di clima, energia ed ambiente.

La Presidente di YAS Alberta Pelino ha condiviso con il Ministro Pichetto Fratin le proposte dei giovani che saranno sottoposte al tavolo del G7 di Torino.

“Per noi giovani, il tema della sostenibilità ambientale è la priorità assoluta”, dichiara la Presidente di YAS, Alberta Pelino. “I cambiamenti climatici stanno incidendo sempre più pesantemente sul nostro pianeta, con gravi conseguenze sulla società che ci verrà affidata un domani. Per questo chiediamo che le Istituzioni ascoltino la voce dei giovani, possiamo dare un contributo importante di idee e proposte”.

L’evento Y7 Clima, Energia e Ambiente - in linea con le priorità della ministeriale del G7 e le tematiche della Planet Week - ha lo scopo di creare uno spazio di discussione per giovani tra i 18 e i 35 anni, dove confrontarsi e lavorare insieme per proporre politiche innovative da presentare ai leader del G7.

I partecipanti, circa cento ragazzi tra i 18 e i 35 anni provenienti da tutta Italia, sono stati divisi in gruppi di lavoro e hanno elaborato sette proposte che i giovani condivideranno con i leader del G7 che si riuniscono a Venaria Reale dal 29 aprile:

Ripensare il sistema economico verso un'economia circolare e promuovere misure di sufficienza per ridurre l’uso di energia e di risorse pur mantenendo lo stesso livello di benessere; Accelerare il processo di decarbonizzazione favorendo lo sviluppo di energie rinnovabili; Incrementare sinergie tra pubblico e privato per la transizione energetica per far fronte agli elevati investimenti che sono necessari; Rafforzare finanziamenti all'innovazione soprattutto per imprese create da giovani; Garantire il dialogo costante con il Sud del Mondo per raggiungere gli obiettivi a livello globale; Rinnovare il sistema di istruzione per preparare i giovani ai green jobs; Implementare misure di mitigazione e adattamento per trasformare le città in zone Carbon neutral e per prepararle al cambiamento climatico, promuovendo la mobilità sostenibile, ridurre il consumo di suolo, favorire la riforestazione urbana.

Nel corso della giornata, sono intervenuti tra gli altri: Patrizia Lombardi, Vice Rettrice del Politecnico di Torino per Campus Sostenibile e Living Lab; Paolo Gentili, Sustainability Consulting Partner, EY; Nicola Tagliafierro, Head of Sustainability, Enel X Global Retail; Roberto Carnicelli, CEO di Eoliann; Ettore Bompard, professore ordinario del Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino; Marcello Romano, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino.

L’evento fa parte del processo di Y7 Italia, il summit che YAS organizza a Roma dal 20 al 24 maggio con il supporto di EY e con il contributo di Microsoft, Illimity, Bayer, Engie, L’Oreal, Siram Veolia e Feralpi e che coinvolgerà centinaia di giovani provenienti da tutto il mondo con l’obiettivo di compiere passi concreti verso la costruzione di un mondo più sostenibile e inclusivo.