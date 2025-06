Grugliasco, cittadini in rivolta: “Abbattuti alberi, caldo insopportabile”

Una immagine del traffico sulla ciclabile di via Tirreno

Un gruppo di cittadini di Grugliasco, guidato da Francesco Caputi, ha inviato una lettera aperta all’Amministrazione comunale - in particolare all’Assessore Raffaele Bianco e al sindaco Emanuele Gaito - e alla cooperativa Le Serre, esprimendo profondo dissenso per i lavori in corso sulle piste ciclabili lungo corso Tirreno, nei pressi della Borgata Lesna.

L’abbattimento di numerosi alberi e piante

Secondo quanto riferito dai firmatari, la realizzazione della ciclabile avrebbe comportato l’abbattimento di numerosi alberi e piante, compromettendo un’area di notevole valore ecologico. “Flora e fauna ivi presenti, importantissime, nelle specie arboree per esempio, sono state crudelmente abbattute” si legge nella missiva, che denuncia inoltre la copertura del terreno con asfalto, catrame e bitume - materiali definiti “cancerogeni” - sostituendo una zona vegetale con un suolo impermeabile.

L’impatto sul microclima locale sarebbe già evidente: “la mancanza di fotosintesi e della vegetazione naturale ha fatto aumentare la percezione del caldo, già intenso durante le estati torride”. La paura è che la perdita di rifugi naturali incrementi le temperature e penalizzi la qualità della vita nella borgata.

La richiesta: tutelare e ripristinare il verde

Gli autori della lettera richiedono un immediato ripristino del verde, attraverso il reimpianto di specie arboree autoctone per ripristinare gli equilibri ambientali. Evidenziano in particolare la contraddizione tra i lavori attuali e le iniziative ambientali promosse da Le Serre, come il progetto “Dona un albero”, finalizzato a valorizzare la biodiversità urbana e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella cura del verde.

La lettera si conclude con un appello urgente: “Attendiamo ora rapidissime azioni per ridimensionare al massimo il problema creatosi”, in modo da creare un clima più vivibile, “umano e vegetale”, in uno dei quartieri storici di Grugliasco.