Elezioni: il Partito Liberale Italiano con Forza Italia alle regionali e con uno sguardo alle europee [VIDEO]

Il Partito Liberale Italiano presenterà una candidata alle prossime elezioni regionali, all'interno della lista di Forza Italia - insieme a UDC - e a sostegno del presidente uscente Cirio. Questa mattina l'annuncio con la presentazione del logo elettorale, che vede la presenza della scritta PLI sotto a quella del partito di Berlusconi. Per le elezioni europee, invece, nessun accordo è ancora stato raggiunto a livello nazionale, ma non per questo il Partito Liberale intende saltare la competizione. Come spiegato dal segretario nazionale Roberto Sorcinelli, il PLI sosterrà i candidati che nel loro programma politico portano temi liberali, come il candidato di Forza Italia nel nord-ovest Gustavo Gili.



"Siamo qui a celebrare un importante intesa sul piano regionale con Forza Italia e UDC - commenta Sorcinelli - ma senza dimenticare l'importanza del momento delle elezioni europee, in un momento cruciale proprio per la particolare condizione geopolitica internazionale. Non abbiamo ancora raggiunto un'intesa a livello nazionale, per quanto riguarda il sostegno ai partiti che si presenteranno, ma vogliamo dare il nostro contributo anche concreto a candidati che siano chiaramente ispirati da politiche liberali".



Un'Europa più liberale è quindi l'obiettivo dei candidati sostenuti dal PLI, in contrasto con i partiti socialisti e verdi. "La nostra visione di Europa è più liberale di quella di adesso - continua Sorcinelli - che è un'Europa a trazione socialista e verde che riescono a imporre le loro politiche antiliberali. Noi vogliamo ribaltare questa situazione e ritornare allo spirito originario dell'Europa: unire popoli nelle loro diversità senza volerle cancellare e omologare, che è quello che vogliono i socialisti e i burocrati".



La candidata alle elezioni regionali proposta dal Partito Liberale saràche completa la coalizione di Forza Italia insieme a quattro candidati dell'UDC. "- spiega Sorcinelli -Nel logo, sotto alla scritta "Forza Italia" e "Cirio", anche "Udc" e "PLI", a simboleggiare un'importante rinascita del Partito.- conclude Sorcinelli -